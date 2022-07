la Chine « essaie d’étudier » les échecs de la Russie ; Le directeur de la CIA “n’exclurait pas” une invasion à court terme de Taïwan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le directeur de la CIA, William Burns, a suggéré que la Chine étudie attentivement les nombreux échecs de la Russie en Ukraine, ce qui pourrait indiquer « comment et quand » Pékin pourrait envahir Taïwan.

“Je pense que notre sentiment est que cela affecte probablement moins la question de savoir si les dirigeants chinois pourraient choisir dans quelques années d’utiliser la force pour contrôler Taiwan, mais comment et quand ils le feraient”, a déclaré Burns au Forum sur la sécurité d’Aspen. “S’il y a une leçon que je pense qu’ils tirent de l’expérience de Poutine en Ukraine, c’est que vous ne remportez pas de victoires rapides et décisives avec une force écrasante.”

Burns a fourni une interview de grande envergure lors du forum, abordant des sujets allant des capacités nucléaires de l’Iran à l’emprisonnement en Russie de la basketteuse américaine Brittney Griner. Mais il a passé la plupart de son temps à discuter des deux plus grandes nations rivales des États-Unis.

Il a accordé une attention particulière à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, y compris la mentalité de Poutine et les facteurs possibles qui ont contribué aux nombreux échecs de la Russie à gagner rapidement et de manière décisive le conflit, et aux leçons que la Chine pourrait tirer de l’expérience alors qu’elle envisage une éventuelle invasion de Taïwan.

UN AMBASSADEUR CHINOIS MET EN ÉVIDENCE TAIWAN COMME LE PROBLÈME “LE PLUS SENSIBLE”, AFFIRME QUE LES ÉTATS-UNIS NE SOUTIENNENT PAS L’INDÉPENDANCE

“Je ne sous-estimerais pas la détermination du président Xi à affirmer le contrôle de la Chine sur Taiwan”, a déclaré Burns. “Il est déterminé à s’assurer que son armée a la capacité d’entreprendre une telle action s’il décide d’aller dans cette direction.”

L’invasion russe de l’Ukraine s’est avérée un “échec stratégique” pour Poutine, Burns révélant qu’il pensait que les dernières estimations des services de renseignement américains indiqueraient environ 15 000 soldats russes tués et “peut-être trois fois” plus de soldats blessés. Il s’agissait de la première mise à jour depuis des mois de toute source de renseignement sur d’éventuelles pertes russes.

LE SÉNAT EXHORTE LE PENTAGON À ENVISAGER DE DÉPLOYER DES AVIONS DE GUERRE EN UKRAINE, UN PILOTE DE CHASSE MET EN ÉVIDENCE UN « BESOIN URGENT »

“Les Ukrainiens ont également souffert, probablement un peu moins que cela, mais les pertes importantes sont le tableau d’ensemble”, a déclaré Burns, ajoutant qu’il pensait que “la Russie envisage de creuser et de continuer à marteler l’Ukraine et pense que lorsque l’hiver arrivera et que le les prix du carburant sont si élevés pour l’Europe que la solidarité de l’OTAN s’affaiblit.”

L’échec de Poutine à « fracturer l’OTAN » serait son plus grand faux pas, selon Burns. L’alliance ajoutera la Finlande et la Suède, lui permettant de “renforcer ses déploiements”.

Au lieu de cela, la Russie s’est maintenant « repliée sur un mode de guerre confortable » en se concentrant sur la région du Donbass, s’appuyant plutôt sur une « puissance de feu à longue portée » pour créer une impasse et compenser les faiblesses des effectifs.

LES ÉTATS-UNIS « DEVRAIENT ÊTRE PRÉOCCUPÉS » PAR L’INFLUENCE CHINOIS EN AMÉRIQUE LATINE : COMMANDANT MILITAIRE

Cela a peut-être conduit la Chine à adopter une approche plus “prudente” de son armée après avoir vu Poutine rapprocher les Européens et les Américains. Cela a “déstabilisé les Chinois … puisqu’ils ont misé sur leur capacité à affronter également certains Européens contre les Américains”, a déclaré Burns.

“Les dirigeants chinois ont été troublés dans une certaine mesure – en particulier dans les premiers jours de la guerre de Poutine en Ukraine – par ce qu’ils ont vu. Troublés par les performances militaires des Russes au début et les performances de l’armement russe. Troublés par les incertitudes économiques qui la guerre se déchaîne dans le monde entier en un an.

“Je pense que la principale préoccupation de Xi Jinping est de passer un congrès du parti très important à l’automne et d’avoir un paysage économique mondial relativement prévisible.”

Burns a également évoqué la menace du réchauffement climatique et a déclaré qu’il s’agissait d’un défi comparable à celui de la Chine.

“Si vous supposez, comme moi, que la République populaire de Chine est le plus grand défi géopolitique auquel notre pays est confronté au XXIe siècle, comme je peux le voir, la plus grande menace existentielle à bien des égards est le changement climatique”, a-t-il déclaré. a dit.

Le directeur de la CIA a également répété les avertissements sur la rapidité accrue de l’Iran à acquérir un dispositif nucléaire, ce que le ministre français des Affaires étrangères a répété plus tôt ce mois-ci.

Il a noté qu’en vertu du JCPOA, l’accord nucléaire global conjoint, “dont la dernière administration s’est retirée il y a plusieurs années, ce temps de rupture pour produire cette quantité de matière fissile était d’un peu plus d’un an”.

Il a déclaré aujourd’hui que “le même temps d’évasion peut être mesuré non pas en un an ou plus, mais en semaines”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Burns a également déclaré au public du Forum sur la sécurité d’Aspen qu’il s’était rendu en Afghanistan la semaine précédant le retrait des États-Unis.

“Je dirais, comme le président l’a dit publiquement, qu’aucun de nous n’avait prévu que le gouvernement afghan allait fuir aussi vite qu’eux ou que l’armée afghane allait s’effondrer aussi vite qu’elle l’a fait.

“Cela dit, je pense que la CIA au moins a toujours été du côté le plus pessimiste du spectre, en termes de mise en évidence, vous savez, au cours du printemps et de l’été, des façons évidentes dont les talibans progressaient rapidement et comment cela évidait à bien des égards, non seulement les dirigeants politiques, mais aussi les militaires. »