La Chine espère des « bébés dragons » alors que le déclin démographique s’accélère

L’année du dragon a toujours auguré une augmentation des naissances en Chine et dans d’autres pays d’Asie de l’Est, les parents potentiels essayant de synchroniser la naissance de leur progéniture avec un signe du zodiaque de bon augure.

Mais les experts ont déclaré que cette idiosyncrasie démographique ne viendrait probablement pas en aide à Pékin au cours de cette année dragon – qui commence le mois prochain – après que de sombres perspectives économiques, le vieillissement de la société et la pandémie de coronavirus ont poussé la population chinoise à un deuxième déclin annuel en 2023.

Mercredi, des données officielles ont montré que les décès en Chine ont dépassé de 2 millions les naissances l’année dernière. Le pays a enregistré 11 millions de décès contre 9 millions de naissances, contre 9,6 millions en 2022, ce qui porte une population de 1,4 milliard d’habitants.

« Le déclin de la population ne se contente pas de s’accentuer. Le déclin a plus que doublé par rapport à l’année précédente », a déclaré Wang Feng, expert en démographie chinoise à l’Université de Californie à Irvine. En 2022, le nombre de personnes a chuté de 850 000 en Chine, marquant sa première baisse depuis une famine provoquée par l’homme il y a 60 ans.

Le taux de mortalité national s’accélère également, atteignant 7,87 pour 1 000 personnes en 2023, soit le niveau le plus élevé depuis le début des années 1970. On pense que le nombre de morts a été aggravé par l’assouplissement soudain des contrôles anti-pandémiques stricts fin 2022, mais les autorités n’ont pas publié de données complètes sur les décès dus au Covid-19.

Le déclin de la population chinoise, alimenté par la baisse du taux de natalité et le vieillissement de la population, représente un défi particulièrement épineux alors que Pékin est aux prises avec un ralentissement de l’immobilier qui entre dans sa troisième année, des exportations anémiques et une faible confiance des investisseurs. L’année dernière, l’Inde a officiellement dépassé la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde.

Les économistes ont averti que cette année sera cruciale pour que la Chine puisse relancer les facteurs de croissance qui ont propulsé son expansion explosive pendant quatre décennies et échapper à la menace d’une spirale dette-déflation.

Au cours des années passées, les vacances du Nouvel An lunaire avec un dragon auraient pu offrir une promesse de soulagement. En Chine, à Taiwan, à Singapour et à Hong Kong, on pense traditionnellement que les bébés dragons sont imprégnés de chance, ce qui se traduit par une augmentation des naissances tous les 12 ans. L’effet a été particulièrement prononcé à Taiwan et à Singapour.

Mais Wang a déclaré que la superstition était moins répandue parmi la population chinoise contemporaine en âge de procréer, qui diminuait déjà en raison des effets à long terme de la politique de l’enfant unique qui maintenait le taux de natalité bien en dessous de la moyenne de 2,1 nécessaire pour maintenir un niveau stable. population depuis des décennies.

“Dans le passé, les naissances étaient plus nombreuses au cours des années propices du zodiaque”, a déclaré Wang. “Mais étant donné les perspectives économiques pessimistes et le pessimisme des jeunes, je doute que nous assistions à un rebond notable cette année.”

C’est une mauvaise nouvelle pour les planificateurs démographiques de Pékin, qui cherchent désespérément à inverser la baisse rapide du taux de natalité alors que le pays est confronté à la perspective d’un ralentissement économique prolongé et d’une pénurie de main-d’œuvre à long terme.

Les experts estiment qu’il existe un cycle qui se renforce mutuellement entre le malaise économique et le faible taux de natalité. L’indice des prix à la consommation chinois est resté en territoire déflationniste pour le troisième mois consécutif en décembre, selon les données publiées la semaine dernière, reflétant la méfiance des consommateurs quant aux perspectives de reprise économique.

« Avoir un enfant est une responsabilité qui dure toute la vie. Le pessimisme économique est un puissant contre-pouvoir pour améliorer le taux de natalité cette année », a déclaré Wang.

Mais les décideurs politiques disposent d’outils limités pour encourager les femmes à accoucher, préviennent les experts. Les autorités ont assoupli la politique de l’enfant unique en 2016, mais le nombre de naissances a diminué chaque année depuis, et les programmes d’incitation pour les nouveaux parents n’ont largement pas réussi à augmenter le taux de natalité.

« Le désir des femmes chinoises d’avoir des enfants est faible. Il n’y a aucun signe que cela va changer, même si les inquiétudes concernant la crise démographique augmentent et même si les décideurs politiques tentent d’encourager l’augmentation des naissances par le biais de subventions », a déclaré Lü Pin, une écrivaine féministe chinoise à New York.

Le Conseil d’État chinois, le cabinet, a indiqué une approche différente cette semaine, appelant à investir dans une « silver économie » pour répondre aux besoins d’une cohorte croissante de personnes âgées, notamment dans les retraites, les soins de santé et les services de loisirs.

Dora Gao, une employée financière mariée de 30 ans à Shanghai, a déclaré qu’elle ne se sentait pas suffisamment confiante dans sa situation financière pour élever un enfant. « Je n’ai pas assez de ressources à consacrer à l’éducation d’un enfant. La concurrence est féroce et cela entraîne des coûts élevés », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que la « sanction professionnelle » infligée aux mères la dissuadait, elle et d’autres, de tomber enceinte. « En Chine, les mères professionnelles se voient retirer du travail et le confier à des collègues », a-t-elle déclaré. “Ils ont moins de chances d’être promus.”