Pékin sait que les principaux États de l’UE ne veulent pas rompre leurs relations et parie sur leur maintien

« Même les paranoïaques ont de vrais ennemis » est un aphorisme célèbre attribué à une personnalité politique éminente du passé. Cela signifie que même l’habitude de soupçonner tout le monde autour de vous de complot ne garantit pas que de tels soupçons soient infondés. La réaction des observateurs britanniques et américains à la visite du président chinois Xi Jinping en France, en Hongrie et en Serbie est donc en principe justifiée.

Le voyage lui-même a eu lieu la semaine dernière et s’est caractérisé par l’accueil chaleureux réservé au dirigeant chinois dans les trois pays européens. Il y a une raison aux réactions nerveuses des États-Unis et de la Grande-Bretagne : la Chine parie effectivement sur la division de l’Occident. Plus précisément, il utilise la France, l’Allemagne et plusieurs autres États de l’UE comme pays « lien faible » dans la large coalition occidentale visant à empêcher l’effondrement de son hégémonie dans les affaires mondiales.

Une telle scission ne sera pas fatale à la position américaine en Europe occidentale – après tout, les Américains ont une emprise ferme sur leurs alliés juniors. Mais une relation étroite entre la Chine et une partie de l’Europe continentale pourrait poser quelques problèmes à la diplomatie américaine, déjà en place. « effiloché » par de nombreuses lacunes dans ses positions.

Il convient de noter que les autorités chinoises elles-mêmes n’ont jamais déclaré vouloir séparer les Européens des États-Unis. De plus, les responsables de Pékin le soulignent toujours dans leurs déclarations publiques et le font clairement savoir à la communauté des experts par le biais de canaux de communication fermés. Il le fait de manière si convaincante que cela inquiète même certains observateurs russes. En réalité, cependant, nous devrions saluer tout effort de nos amis chinois visant à semer le doute dans les rangs étroits de l’Occident collectif.

Les actions de la Chine reposent sur plusieurs intentions, hypothèses et sa vision subjective de la politique mondiale.

Premièrement, Pékin tente de retarder le plus longtemps possible son glissement vers un conflit direct avec les États-Unis et leurs alliés. Cette confrontation est de nature stratégique et est liée à une compétition fondamentale pour l’accès aux ressources et aux marchés mondiaux. Un autre point chaud potentiel est l’île de Taiwan, dont l’indépendance de facto vis-à-vis de la Chine est soutenue par les États-Unis, qui continuent de fournir des armes.

En principe, les Européens de l’Ouest n’ont pas d’intérêt significatif dans la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Et leur attitude à l’égard de leur participation est purement négative. Cette confrontation s’apprécie de deux manières. D’une part, la confrontation avec la Chine pourrait amener les États-Unis à réduire leur présence en Europe et à continuer de transférer la charge de la lutte contre la Russie vers leurs alliés d’Europe occidentale. De l’autre, Paris et Berlin ont l’opportunité de renforcer leur position à l’Occident et de poursuivre une normalisation progressive des relations avec Moscou. C’est clairement ce vers quoi ils aspirent, même sous la pression d’une multitude de restrictions.















Sur la base de ce comportement, Pékin semble croire que plus la position de l’Europe occidentale est incertaine, plus tard Washington lancera une offensive décisive contre la Chine elle-même. Cela joue en fin de compte en faveur de la stratégie principale de la Chine : vaincre les États-Unis sans s’engager dans la confrontation armée directe que les Chinois craignent à juste titre.

Deuxièmement, rompre les liens économiques de Pékin avec l’Europe occidentale sera certainement un coup dur pour la population locale, mais cela sera encore plus préjudiciable au bien-être de la Chine et à l’état de son économie. À l’heure actuelle, l’UE est le deuxième partenaire économique étranger de la Chine après les pays de l’ASEAN. Cela compte tous les pays, mais bien sûr, tout le monde sait que ce sont les partenaires continentaux – l’Allemagne, la France et l’Italie – qui apportent la plus grande contribution. Et un peu des Pays-Bas en tant que plaque tournante du transport européen. Les relations de la Chine avec ces pays sont donc décrites comme chaleureuses, et les visites réciproques s’accompagnent toujours de la signature de nouveaux accords d’investissement et commerciaux.

L’érosion, voire la rupture, des relations avec l’Europe occidentale constitue donc une menace majeure pour l’économie chinoise, qui assure le bien-être de la population, principale réussite des autorités chinoises depuis les années 1970. Pékin ne veut pas prendre ce risque, car sinon la principale source de soutien à la politique du gouvernement et une source de fierté nationale disparaîtraient. D’autant plus que la Chine est parfaitement consciente de la réticence des Européens occidentaux à se joindre à la campagne de sanctions américaine contre la Russie. C’est la preuve que les principaux pays de l’UE ne rompront pas volontairement leurs liens économiques avec la Chine. Et dans le cas de la Serbie, où le président Xi a été reçu de manière particulièrement solennelle, il existe une opportunité de prendre le pas sur les positions politiques occidentales. La Serbie n’a aucune perspective d’adhérer à l’UE ou à l’OTAN. La Chine, avec son argent, constitue donc une véritable alternative pour Belgrade.

Troisièmement, la Chine croit sincèrement que l’économie joue un rôle central dans la politique mondiale. Malgré ses racines anciennes, la culture de la politique étrangère chinoise est également un produit de la pensée marxiste, dans laquelle la politique économique la base est vitale par rapport à la superstructure politique. Il est impossible de contester ce point de vue, d’autant plus que la position politique de la Chine dans le monde au cours des dernières décennies est le produit de sa réussite économique et de sa richesse autodidacte.

Et peu importe que le succès économique n’ait pas permis à Pékin de résoudre aucune des questions vraiment importantes de la politique mondiale – la question de Taiwan, la pleine reconnaissance du Tibet comme chinois ou les conflits territoriaux maritimes avec le Vietnam et les Philippines. L’essentiel est que la voix de la diplomatie chinoise soit entendue sur la scène politique mondiale. Et cela est très ressenti par les citoyens chinois ordinaires, dont la confiance dans les perspectives brillantes de leur pays est un facteur important de la politique étrangère nationale. En conséquence, Pékin est convaincu que l’approfondissement des liens économiques avec l’UE est le moyen le plus sûr d’amener ses principales puissances à freiner la politique aventuriste des États-Unis.















Et qu’est-ce que les Européens occidentaux eux-mêmes attendent de leurs relations avec la Chine ? Les choses sont différentes ici. Pour l’Allemagne et la France, l’orientation économique de la Chine est importante. Les petits pays visités par Xi Jinping souhaitent simplement que les investissements chinois équilibrent l’influence de Bruxelles et de Washington. En Hongrie, la présence économique chinoise a toujours été importante.

D’un point de vue politique, la Chine est un autre pari que fait la France dans sa manœuvre entre soumission totale aux États-Unis et certaine indépendance. Il n’y a aucune raison de croire que Paris s’attende sérieusement à ce que la Chine soutienne ses projets concernant la crise ukrainienne. Et ils ne comptent pas sur l’influence sérieuse de Pékin sur Moscou – ils ne sont pas si idiots, même avec Emmanuel Macron aux commandes. Mais ce sont justement les rencontres et négociations avec le dirigeant chinois qui sont perçues à Paris comme une ressource pour la diplomatie française. Tout comme le Kazakhstan, par exemple, considère les contacts avec l’Occident ou la Chine comme une ressource dans les négociations avec la Russie. Bien sûr, personne ne va irriter les États-Unis – ils pourraient subir de graves représailles pour cela. Mais ils ne refuseront jamais de jouer à un petit jeu d’indépendance.

J’oserais dire que pour la Russie, tout cela ne constitue ni un problème de politique étrangère ni une menace pour notre position. Les relations entre Moscou et Pékin ne sont pas à un niveau tel que l’un ou l’autre pourrait s’engager dans des intrigues sérieuses dans le dos de l’autre. Et en soi, ralentir la concurrence et le glissement vers un conflit entre la Chine et l’Occident pourrait même s’avérer tactiquement avantageux : il n’y a aucune raison de croire que la Russie serait intéressée par un effondrement de l’économie mondiale ou par une concentration de toutes ses ressources par Pékin. pour repousser une offensive américaine.

Cet article a été publié pour la première fois par ‘Vzgliad‘ journal et a été traduit et édité par l’équipe RT