La Chine envoie une énorme flotte de 77 avions dans le ciel de Taïwan en deux jours dans une démonstration de force record

La CHINE a envoyé une énorme flotte de 77 avions de combat au-dessus de la zone de défense aérienne de Taïwan au cours des deux derniers jours dans une démonstration de force record.

Le ministère de la Défense nationale de Taïwan a annoncé vendredi que la Chine était entrée dans son espace aérien avec 38 avions, tandis que 39 avaient volé dans leur ciel hier.

Les avions de guerre comprenaient 26 avions de combat J-16, 10 avions de combat Su-30, deux avions d’alerte anti-sous-marins Y-8 et un avion d’alerte précoce et de contrôle aéroporté KJ-500.

Taïwan a signalé à plusieurs reprises des missions menées par l’armée de l’air chinoise qui pénètrent dans la zone de défense aérienne de l’île démocratiquement gouvernée près des îles Pratas contrôlées par Taïwan.

Mais les incursions au cours des deux derniers jours ont battu le record précédent pour le plus grand nombre de vols – lorsque 28 avions militaires chinois ont survolé l’espace aérien en juin.

En réponse à l’incursion d’hier, l’armée de l’air taïwanaise a brouillé ses jets, émis des avertissements radio et déployé des systèmes de missiles de défense aérienne.





Hier, le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang a déclaré aux journalistes : « La Chine s’est engagée sans motif dans une agression militaire, portant atteinte à la paix régionale.

Le ministère de la Défense a déclaré que 20 avions sont arrivés dans la journée de samedi – tandis que 19 autres sont apparus dans la soirée.

Cela survient alors que la Chine célébrait ce week-end l’anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine.

Pendant plus de sept décennies, Taïwan et la Chine continentale ont été gouvernés séparément, mais Pékin considère toujours Taïwan et une partie de son territoire.

Taïwan se considère comme un État souverain, mais la Chine considère Taïwan démocratique comme une province séparatiste.

Le président chinois Xi Jinping a refusé d’exclure la force militaire pour capturer Taïwan si nécessaire.

Bien que la Chine n’ait pas encore commenté les avions, elle a par le passé déclaré avoir effectué des vols similaires pour lutter contre la « collusion » entre les États-Unis et Taïwan.

En juin, 28 avions chinois étaient entrés dans l’espace aérien de Taïwan juste un jour après que le gouvernement a attaqué le ministre des Affaires étrangères de Taïwan pour avoir tenté de promouvoir Taïwan au niveau international.

Depuis l’événement, la Chine a renforcé sa pression militaire et politique sur l’île pour amener Taïwan à accepter la souveraineté chinoise, tandis que Taïwan a annoncé qu’elle était un pays indépendant qui défendrait sa démocratie.