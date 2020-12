Pékin a envoyé le porte-avions Shandong pour un voyage à travers le détroit de Taiwan un jour après qu’un destroyer américain y ait navigué et a déclenché la colère de la Chine.

Le transporteur a « doucement » a traversé le détroit de Taiwan, a annoncé lundi Liu Wensheng, porte-parole de la marine chinoise.

Liu a dit que le transporteur menait «Formation aux manœuvres interrégionales dans le cadre de nos arrangements normaux», ajoutant que d’autres exercices seront organisés à l’avenir conformément aux « besoins de formation. »

Le ministère de la Défense de Taiwan a déclaré que six navires de guerre et huit avions avaient été envoyés pour suivre de près les mouvements du Shandong. Les responsables ont souligné que l’armée de Taiwan était capable de protéger le pays insulaire.

Le voyage s’est déroulé au milieu de tensions accrues entre Pékin et Taipei et juste un jour après que Washington, l’allié militaire de Taiwan, avait envoyé le destroyer de l’US Navy, l’USS Mustin, à travers le détroit. La marine américaine a déclaré que le transit avait montré l’engagement à un « Indo-Pacifique libre et ouvert », et les navires américains continueront de naviguer «Partout où le droit international le permet.»

Zhang Chunhui, porte-parole de l’armée chinoise, a décrit le voyage du Mustin comme un «Stratégie égoïste» à « Utiliser Taiwan comme pièce d’échecs. » Zhang a fait valoir qu’en naviguant ses navires de guerre dans le détroit de Taiwan, les États-Unis « Hypnotiser et dramatiser » tensions et lancer un «Regard coquin sur les forces indépendantistes de Taiwan.»

Taipei, quant à lui, a lancé des programmes de construction de sous-marins et de patrouilleurs pour contrer l’activité croissante de la Chine dans la région. Taiwan a également conclu des accords avec les États-Unis pour acheter des avions de combat et des missiles anti-navires. Les responsables taïwanais ont déclaré que le réarmement était nécessaire pour assurer la protection de l’île. La Chine a insisté sur le fait que les accords avec les États-Unis violaient le principe d’une seule Chine et ne conduisaient qu’à une escalade supplémentaire.

Aussi sur rt.com « Force importante pour la défense »: Taiwan lance un patrouilleur offshore construit à la maison au milieu des tensions avec Pékin

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!