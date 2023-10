BEIJING (AP) — La Chine a envoyé un envoyé au Moyen-Orient pour faire pression en faveur d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dernier signe de son ambition de jouer un rôle plus important dans la région.

Les premières réunions de l’envoyé Zhai Jun comprenaient une au Qatar avec son homologue russe jeudi alors que les deux pays adoptaient une position en contradiction avec l’approche américaine.

Les deux parties ont confirmé leur « concentration inébranlable sur une coordination étroite des efforts pour le règlement politique de cette crise et d’autres dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, selon l’agence de presse nationale Tass.

La Chine, qui considère les États-Unis comme trop pro-israéliens, a déclaré qu’elle s’opposait aux attaques contre des civils mais n’a pas condamné l’attaque initiale du Hamas qui a déclenché la dernière guerre. Au lieu de cela, il a appelé à un cessez-le-feu immédiat pour protéger les civils alors qu’Israël bombarde Gaza avant une éventuelle invasion terrestre.

« Nous pensons que lorsqu’elles traitent des questions brûlantes au sein de la communauté internationale, les grandes puissances doivent être objectives et impartiales », a déclaré vendredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.

Les analystes affirment que la Chine souhaite se positionner en tant que médiateur et exercer son influence dans la région alors que les États-Unis déplacent leur attention mondiale ailleurs. Mais la dernière guerre à Gaza a ramené les États-Unis, avec la visite du président Joe Biden en Israël cette semaine.

Zhai a rencontré au Qatar Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi qu’avec le ministre d’État des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed Abdulaziz al-Khulaifi, a indiqué Mao.

Elle a ajouté que Zhai se rendrait dans d’autres pays du Moyen-Orient, mais n’a pas donné de détails sur lesquels ni quand.

Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly a déclaré cette semaine au dirigeant chinois Xi Jinping que « l’Égypte et d’autres pays arabes apprécient hautement la position cohérente et juste de la Chine sur la question palestinienne et s’attendent à ce que la Chine joue un rôle plus important dans la résolution de la crise actuelle », selon un communiqué chinois. sur leur rencontre.

Xi a déclaré à Madbouly, qui était à Pékin pour assister à un forum sur l’initiative chinoise de construction d’infrastructures de la Ceinture et de la Route, que la priorité absolue était de mettre fin aux combats et d’éviter qu’ils ne provoquent une grave crise humanitaire.

Il a déclaré que la Chine « est prête à renforcer la coordination avec l’Égypte et d’autres pays arabes pour œuvrer à une solution globale, juste et durable à la question palestinienne », indique le communiqué chinois.

The Associated Press