La Chine envoie trois membres d’équipage dans sa station spatiale

La Chine a envoyé avec succès une autre équipe d’astronautes dans sa station spatiale Tiangong, ou Heavenly Palace.

Les astronautes – appelés taikonautes en Chine – ont décollé à bord du vaisseau spatial Shenzhou 16 depuis le port spatial de Jiuquan dans le nord-ouest du pays.

Une fusée dite Longue Marche 2F les a emmenés dans l’espace pour remplacer leurs collègues après six mois dans l’espace.

Seulement 18 minutes après le lancement, le directeur du centre spatial Zou Lipeng a annoncé la « réussite complète » du lancement.

Le vaisseau spatial Shenzhou 16 a atteint l’orbite comme prévu, ses voiles solaires s’ouvrant sans aucun problème.

Le programme spatial a annoncé que le vaisseau spatial s’était amarré à sa station spatiale Tiangong après six heures et demie.

Parmi les trois astronautes figure le scientifique Gui Haichao de l’Université de Beihang, le premier civil de l’histoire spatiale chinoise.

On s’attend à ce qu’il mène des expériences à bord.

Jusqu’à présent, tous les autres astronautes chinois appartenaient à l’armée chinoise.

« C’est génial – assis au sommet de la fusée, quelle sensation », a déclaré Gui Haichao lors du lancement.

Les deux autres astronautes sont Jing Haipeng, qui avec son quatrième vol spatial peut revendiquer plus de missions que tout autre voyageur spatial chinois, et l’ingénieur de vol Zhu Yangzhu.

Jing Haipeng a déclaré : « nous nous entendons comme une famille ».

Les trois astronautes de Shenzhou 16 resteront à la station pendant cinq mois.

L’équipage actuel de la station spatiale, Fei Junlong, Deng Qingming et Zhang Lu, devrait revenir sur Terre samedi.

Cependant, la date n’a pas été officiellement confirmée.

Shenzhou 16 est déjà la cinquième mission habitée vers la station spatiale chinoise, qui a commencé ses opérations régulières au début de l’année.

Début mai, un vol cargo a apporté plus de fournitures, notamment de la nourriture, des pièces de rechange et 600 kilogrammes de carburant en préparation pour les trois nouveaux astronautes.

La Chine exploite une station spatiale moderne qui explore la Lune et Mars après avoir été le troisième pays à envoyer des astronautes dans l’espace, et continue de poursuivre un programme spatial ambitieux pour rattraper rapidement les États-Unis et la Russie.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré qu’ils voyaient les États-Unis et la Chine dans une « course à l’espace », tandis que la direction de Pékin est préoccupée par le prestige national et le rôle de leadership technologique mondial.

La Chine vise à envoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois d’ici 2030 tandis que les États-Unis prévoient une autre mission lunaire Artemis pour la fin de 2025.

Les agences spatiales des deux pays visent le pôle sud de la lune, où l’eau gelée est suspectée.

La Chine va encore plus loin que les États-Unis et prévoit déjà de construire une station habitée sur la Lune, voulant coopérer avec d’autres pays comme la Russie.

Avec environ 1000 tonnes, Tiangong est le seul autre avant-poste dans l’espace après la Station spatiale internationale (ISS), qui est en fonctionnement permanent depuis 2000 et est quatre fois plus grande mais montre son âge maintenant.

Néanmoins, les États-Unis, l’Europe et le Japon veulent continuer à exploiter la station spatiale jusqu’en 2030 – bien plus longtemps que prévu initialement.

La participation de la Chine à l’ISS avait été rejetée par le Congrès américain pour des raisons de sécurité.

À l’avenir, le programme spatial chinois souhaite également accueillir des astronautes étrangers dans sa station spatiale.

La Chine développe des projets de coopération avec l’Agence spatiale européenne (ESA) et les pays émergents de l’espace, entre autres.

Un vaisseau spatial réutilisable pour les futurs vols dans l’espace est également en cours de développement.