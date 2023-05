La Chine envoie trois astronautes à la Station spatiale de Tiangong avant le voyage sur la Lune

La Chine a envoyé trois astronautes, dont son premier civil, en orbite mardi matin alors que le pays se prépare pour une course à l’espace avec les États-Unis, ont annoncé les autorités chinoises.

Selon le Wall Street Journal, le lancement de mardi a envoyé l’astronaute vétéran Jing Haipeng pour sa quatrième mission dans l’espace. Il était accompagné des nouveaux ingénieur en vol spatial Zhu Yangzhu et du spécialiste de la charge utile Gui Haichao, qui est également professeur à l’Université Beihang de Pékin.

« Nous avons 20 ans d’écart, ce qui en fait une équipe intergénérationnelle », a déclaré Jing lundi.

Les astronautes serviront de nouvel équipage pour la station spatiale chinoise, le Tiangong, car les États-Unis et la Chine ont annoncé leur intention d’envoyer des astronautes sur la Lune dès 2025 et 2030, respectivement.

Le vaisseau spatial Shenzhou-16 a été lancé mardi matin depuis le désert de Gobi, dans le nord de la Chine, en route vers la station spatiale de Tiangong – un voyage de plus de six heures.

L’équipage nouvellement arrivé effectuera des sorties dans l’espace, enverra et recevra des cargaisons et d’autres engins spatiaux, et effectuera des expériences scientifiques au cours de leur mission de cinq mois, a rapporté le Wall Street Journal.

Le lancement met en valeur les capacités spatiales de la Chine au milieu d’une attitude de plus en plus compétitive envers les États-Unis

Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré que « le rêve spatial est une partie importante du rêve de rendre la Chine plus forte », selon le rapport.

Liu Bojian, assistant de recherche à l’Université nationale de Singapour qui étudie les activités de la Chine dans l’espace, a déclaré que l’inclusion d’un civil dans ce voyage souligne que Pékin prévoit d’ouvrir les voyages spatiaux au secteur privé.

« La Chine essaie de s’assurer qu’au cours des deux prochaines décennies, elle aura suffisamment d’astronautes bien entraînés, expérimentés et jeunes, pour se préparer à des missions encore plus importantes, comme l’atterrissage sur la Lune, et même sur Mars », a déclaré Liu. via le WSJ.

La Chine et les États-Unis considèrent l’espace comme la prochaine frontière et la maîtrise des voyages intergalactiques conduirait à un avantage concurrentiel.

En mars, la Maison Blanche a demandé un budget annuel de 30 milliards de dollars pour la Force spatiale, une augmentation par rapport à l’année précédente.