La Chine envoie plus de 150 avions militaires vers Taiwan alors que l’île condamne le « harcèlement » militaire

L’armée chinoise a envoyé cette semaine plus de 150 avions de combat vers Taiwan dans le cadre d’une action militaire sans précédent que le gouvernement de l’île a rapidement condamnée comme du « harcèlement ».

Lundi, l’armée de Chine continentale, connue officiellement sous le nom d’Armée populaire de libération, a piloté 103 avions de guerre à proximité et au-dessus de l’île sur une période de 24 heures, ce que le ministère de la Défense de l’île a qualifié de nouveau record récent. Mardi, 55 avions supplémentaires de l’APL ont été détectés près de l’île par les forces armées taïwanaises de la République de Chine.

Le ministère de la Défense nationale a déclaré que 40 de ces avions avaient envahi la zone d’identification de défense aérienne de Taiwan, la ligne médiane symbolique entre la Chine continentale et l’île. Ils comprenaient plus de 30 avions de combat ainsi que des avions ravitailleurs en vol. Mardi, 27 autres avions de combat ont traversé l’ADIZ.

« Nous exhortons les autorités de Pékin à assumer leurs responsabilités et à cesser immédiatement ce type d’activités militaires destructrices », a déclaré le ministère de la Défense de Taiwan dans un communiqué, qualifiant l’action militaire chinoise de « harcèlement » qui pourrait s’intensifier dans l’atmosphère tendue actuelle.

La Chine, qui revendique Taiwan comme faisant partie de son territoire, envoie des avions de guerre vers l’île autonome presque quotidiennement, mais généralement en plus petit nombre. Comme c’est l’habitude, ils ont fait demi-tour avant d’atteindre Taiwan.

Interrogé sur cette activité, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré qu’il n’existait pas de « ligne médiane » car l’île de Taiwan, bien qu’autonome, est officiellement reconnue comme faisant partie du territoire chinois.

La plupart des membres de la communauté internationale, y compris les États-Unis, reconnaissent formellement la politique « d’une seule Chine », bien que le président Biden ait déclaré que les États-Unis réagiraient si la Chine envahissait l’île – un commentaire que la Maison Blanche a ensuite fait marche arrière.

Ces derniers mois, la Chine a poursuivi ses efforts agressifs pour étendre son influence à travers le Pacifique, ce qui comprend des exercices militaires de plus en plus importants dans les airs et les eaux autour de Taiwan. Les États-Unis sont le principal fournisseur d’armes de Taiwan et s’opposent à toute tentative de modifier le statut de Taiwan par la force.

Le gouvernement chinois préférerait que Taiwan passe volontairement sous son contrôle autonome et a dévoilé la semaine dernière un plan pour une zone de démonstration de développement intégré dans la province du Fujian.

Cette décision visait probablement à attirer les Taïwanais, même si elle menace militairement l’île, dans le cadre de ce que les experts considèrent comme l’approche de longue date de la carotte et du bâton de la Chine. La Chine pourrait également tenter d’influencer l’élection présidentielle de Taiwan en janvier.

Le Parti démocrate progressiste au pouvoir, qui penche pour l’indépendance formelle de l’île, est un anathème pour les dirigeants chinois. Au lieu de cela, la Chine favorise les candidats de l’opposition qui prônent une collaboration avec le continent.

Taiwan et la Chine se sont séparés lors d’une guerre civile en 1949, date à laquelle les communistes ont pris le contrôle de la Chine continentale. Les nationalistes perdants ont fui vers Taiwan et ont été autorisés à établir leur propre gouvernement sur l’île.

Seules quelques nations étrangères accordent à l’île une reconnaissance diplomatique officielle.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.