La Chine a lancé son plus jeune équipage dans l’espace avant sa mission lunaire prévue en 2030.

Le vaisseau spatial Shenzhou 17 de Pékin a décollé aujourd’hui à 11h14 (3h14, heure du Royaume-Uni) à bord d’une fusée Longue Marche depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, en bordure du désert de Gobi.

Tang Hongbo, Tang Shengjie et Jiang Xinlin remplaceront les astronautes du Tiangong espace station, qui sont là depuis trois mois.

L’âge moyen de l’équipage de remplacement est de 38 ans, a indiqué le média d’État China Daily.

Pékin espère envoyer une mission habitée sur la Lune et envisage de construire une base sur la surface lunaire.

Lin Xiqiang, porte-parole et directeur général adjoint de l’Agence chinoise pour les missions spatiales habitées, a déclaré que « l’objectif d’envoyer des Chinois sur la Lune d’ici 2030 sera réalisé comme prévu ».

Les astronautes, le 17e que la Chine envoie à la station spatiale, mèneront des expériences de médecine spatiale et de technologie spatiale au cours de leur mission et aideront à installer et à entretenir les équipements.

Mercredi, la Chine a annoncé qu’elle enverrait également un nouveau télescope, baptisé Xuntian, à Tiangong et qu’elle le coorbiterait.

Bill Nelson, de la NASA administrateur, a tiré la sonnette d’alarme plus tôt cette année sur les efforts de la Chine pour prendre de l’avance dans la course à l’espace.

S’adressant à Politico en janvier, il a déclaré : “C’est un fait : nous sommes dans une course à l’espace. Et il est vrai que nous ferions mieux de faire attention à ce qu’ils n’arrivent pas sur la Lune sous couvert de recherche scientifique”. .

“Et il n’est pas impossible qu’ils disent : ‘Restez à l’écart, nous sommes ici, c’est notre territoire.”

Jiang Xinlin, Tang Hongbo et Tang Shengjie saluent avant le décollage. PIC : AP





En mai, un Un vaisseau spatial chinois est revenu sur Terre après près d’un an en orbitepassant 276 jours dans l’espace.

Les médias d’État ont déclaré que le vaisseau spatial sans équipage était revenu au centre de lancement de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, comme prévu.

Il a été lancé pour la première fois début août 2022, mais aucun détail n’a été donné sur ce qu’était le vaisseau spatial, quelles technologies ont été testées et à quelle hauteur il a volé dans l’espace.