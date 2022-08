La Chine envoie des navires de guerre à la pointe de la technologie – médias

Deux porte-avions chinois partent en mer alors que des avions de combat bourdonnent dans le détroit de Taiwan, rapportent les médias locaux

Un certain nombre d’avions de guerre chinois ont été vus volant près de la ligne médiane séparant le détroit de Taiwan, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. Pendant ce temps, les médias taïwanais rapportent qu’au moins deux porte-avions chinois, le Liaoning et le Shandong, ont quitté leurs ports et pourraient également se diriger vers le détroit.

La Chine a intensifié sa présence militaire dans le détroit de Taiwan alors que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, devrait arriver à Taipei plus tard mardi.

L’escalade survient après que la Chine a mis en garde à plusieurs reprises contre le départ de Pelosi à Taïwan, ce que Pékin prétend être le sien, tandis que la Maison Blanche a rejeté ces menaces comme « bruit de sabre ».

Les rapports des médias suggèrent que des navires de guerre et des avions chinois ont été “pressant” la ligne médiane depuis mardi matin, qui est décrite comme un mouvement inhabituel et “très provocateur” selon les sources de Reuters, car ni les avions de Pékin ni ceux de Taipei ne franchissent normalement la ligne.

De plus, des habitants de la ville de Xiamen, dans le sud-est du pays, située en face de Taïwan et abritant une grande base militaire, auraient publié en ligne des photos montrant prétendument des véhicules blindés chinois en mouvement, bien que ces images n’aient pas encore été vérifiées.

Lire la suite Taïwan déplace des avions de combat avant la visite de Pelosi – médias

Pendant ce temps, The Independent a rapporté mardi que quatre navires de guerre de la marine américaine ont également été déployés dans les eaux à l’est de Taïwan le “routine” déploiements, qui comprennent le porte-avions USS Ronald Reagan et le croiseur lance-missiles USS Antietam.

La Chine a averti à plusieurs reprises qu’une visite à Taiwan de Pelosi serait considérée par Pékin comme un “ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine” et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du pays, Zhao Lijian, a déclaré que “L’Armée de libération du peuple chinois ne restera jamais les bras croisés.”

Pelosi est actuellement en tournée dans la région asiatique, s’est déjà rendue à Singapour lundi et devrait tenir des réunions de haut niveau en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon. Une visite à Taïwan ne figurait pas sur son itinéraire officiel avant la tournée.

Cependant, un haut responsable du gouvernement taïwanais anonyme et un responsable américain auraient déclaré lundi à CNN que Pelosi devait en effet se rendre sur l’île, ce qui marquerait la première fois qu’un président de la Chambre se rendrait sur l’île autonome en 25 ans. .

La Maison Blanche n’a pas encore confirmé sa visite à Taipei, mais le secrétaire d’État Antony Blinken a insisté pour que la “la décision appartient entièrement au Président” et que l’administration ne sait pas ce que Pelosi a l’intention de faire.