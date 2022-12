La Chine envoie des navires dans le Pacifique au milieu des mesures de sécurité du Japon

BEIJING (AP) – Un escadron de navires de la marine chinoise a traversé des détroits près du Japon dans le Pacifique occidental cette semaine, tandis que Pékin a fustigé vendredi l’adoption par Tokyo d’une nouvelle stratégie de sécurité nationale se mettant sur une base plus offensive – en grande partie à la suite de la menace perçue de la Chine.

Les destroyers Lhassa et Kaifeng, ainsi qu’un navire de ravitaillement, ont traversé le détroit d’Osumi dans le sud du Japon, tandis qu’un navire de surveillance de classe Dongdiao portant le numéro de coque 796 a traversé le détroit de Miyako au sud d’Okinawa, tous arrivant dans le Pacifique occidental jeudi.

Le ministère japonais de la Défense a déclaré que l’engin était suivi de près par des navires et des avions japonais.

Le journal du Parti communiste Global Times a cité vendredi des experts non identifiés affirmant que la mission “a envoyé un signal au milieu des récents mouvements militaristes du Japon” qui montrera les “capacités de l’Armée populaire de libération à sauvegarder la souveraineté nationale, l’intégrité territoriale et les intérêts de développement de la Chine”.

La Chine envoie régulièrement des navires de guerre à travers les détroits entre les îles japonaises, même si elle s’oppose avec véhémence à la présence de navires de la marine étrangère dans le détroit de Taiwan. Toutes sont classées comme eaux internationales.

À la fin du mois dernier, des bombardiers stratégiques russes et chinois ont également survolé la mer du Japon et la mer de Chine orientale au cours d’une mission de huit heures dans un spectacle de liens de défense de plus en plus étroits entre les deux pays.

Face aux défis de la Corée du Nord, de la Chine et de la Russie, le Japon a adopté vendredi une stratégie de sécurité nationale déclarant son intention de posséder une capacité de frappe préventive et des missiles de croisière d’ici quelques années.

La stratégie a nommé la Chine « le plus grand défi stratégique » aux efforts du Japon pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité pour lui-même et la société internationale.

La politique du Japon après la Seconde Guerre mondiale a donné la priorité à la croissance économique tout en gardant sa sécurité légère en s’appuyant sur les troupes américaines stationnées au Japon dans le cadre de leur accord de sécurité bilatéral.

Mais les experts disent que l’influence croissante de la Chine, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la peur de l’urgence de Taïwan ont incité de nombreux Japonais à soutenir l’augmentation des capacités et des dépenses. La Chine affirme également qu’un groupe de minuscules îles inhabitées de la mer de Chine orientale contrôlées par le Japon et Pékin alimente régulièrement le ressentiment face à l’occupation brutale par le Japon d’une grande partie de la Chine il y a plus de 75 ans.

Le Japon prévoit de dépenser 5 billions de yens (37 milliards de dollars) pour déployer des missiles à distance développés à l’étranger dès 2026, y compris le Tomahawk de Lockheed Martin et le missile à distance air-sol commun, tandis que Mitsubishi Heavy Industry du Japon développe un système guidé surface-navire missile.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a réitéré les accusations selon lesquelles le Japon “ignorait les faits, s’écartait de son engagement envers les relations sino-japonaises et la compréhension commune entre les deux pays, et discréditait sans fondement la Chine”.

“Renforcer la soi-disant menace chinoise pour trouver une excuse à son renforcement militaire est voué à l’échec”, a déclaré Wang lors d’un point de presse quotidien.

