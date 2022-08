La Chine envoie des milliers de soldats en RUSSIE pour des jeux de guerre massifs au milieu des craintes que Poutine et Xi complotent avec l’Occident

La CHINE est sur le point d’envoyer des milliers de soldats en Russie pour organiser d’énormes jeux de guerre alors que les tensions avec d’autres pays atteignent leur point d’ébullition.

Cela survient au milieu des craintes que la Russie et les dirigeants chinois Vladimir Poutine et Xi Jinping complotent pour que la Troisième Guerre mondiale éclate contre l’Occident.

Des milliers de soldats chinois devraient participer à des jeux de guerre en Russie Crédit : Getty Images – Getty

Poutine a lancé une série de menaces effrayantes à l’Occident Crédit : AFP

Les deux pays ont proféré des menaces effrayantes à plusieurs reprises pour faire exploser le Royaume-Uni et les États-Unis alors que les tensions couvaient à propos de l’Ukraine et de Taïwan.

Ce mois-ci seulement, la Chine a prolongé ses plus grands exercices jamais organisés autour de Taïwan au-delà des quatre jours initialement prévus en représailles à la visite de Nancy Pelosi – y compris la répétition de sous-marins américains en train de couler.

Le pays s’était également vanté de sa capacité à couler des porte-avions américains à l’aide de missiles hypersoniques.

Pendant ce temps, la Russie a lancé une série de menaces à l’Occident lors de son invasion de l’Ukraine.

L’un des copains de Poutine s’était précédemment vanté que la bombe nucléaire Satan-2 de Moscou pouvait démolir “la moitié de la côte américaine”.

Dans un autre avertissement, la télévision d’État russe a déclaré que la Grande-Bretagne pourrait être bombardée “à l’âge de pierre” en dix minutes à l’aide des missiles nucléaires hypersoniques “imparables” de Poutine à 7 000 mph.

Mais le ministère chinois a insisté aujourd’hui sur le fait que la participation de Pékin aux derniers exercices conjoints était “sans rapport avec la situation internationale et régionale actuelle”.

Le mois dernier, Moscou a annoncé son intention d’organiser des exercices du 30 août au 5 septembre, alors même qu’elle mène une guerre coûteuse en Ukraine.

Le ministère chinois a déclaré : “L’objectif est d’approfondir la coopération pratique et amicale avec les armées des pays participants, d’améliorer le niveau de collaboration stratégique entre les parties participantes et de renforcer la capacité à répondre aux diverses menaces à la sécurité”.

Sous le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Poutine, Pékin et Moscou sont devenus de plus en plus proches.

Il y a un an, la Russie et la Chine ont organisé des exercices militaires conjoints dans le centre-nord de la Chine impliquant plus de 10 000 soldats.

En octobre, la Russie et la Chine ont organisé des exercices navals conjoints dans la mer du Japon.

Quelques jours plus tard, les navires de guerre russes et chinois ont organisé leurs premières patrouilles conjointes dans le Pacifique occidental.

Peu de temps avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Pékin et Moscou ont annoncé un partenariat “sans limites”.

Cela survient alors que Poutine se rapproche également du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Poutine a écrit au tyran pour former un pacte pour unir les nations parias contre l’Occident “hostile”.

La parenté préoccupante a attisé la peur parmi les agences de sécurité qui craignent que leur alliance n’ait des conséquences désastreuses.