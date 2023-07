La Chine envoie des essaims d’avions de guerre et de navires de la marine à Taïwan avant l’entraînement annuel à l’invasion

L’Armée populaire de libération (APL) chinoise a déployé des bandes de navires de la marine et d’avions de guerre vers Taïwan au cours des deux derniers jours alors que Taipei se prépare pour son entraînement défensif annuel visant à contrer une éventuelle invasion.

Selon les rapports, 68 avions de combat, y compris des avions de chasse et des bombardiers, ont été envoyés des côtes chinoises en direction de Taïwan, certains traversant même la ligne médiane dans le détroit de Taïwan, qui sert de frontière non officielle qui divise les paramètres aériens et maritimes entre l’île. et la Chine continentale.

La Chine a envoyé quelque 38 avions de combat et 9 navires de la marine mardi matin, suivis de 30 autres avions déployés près de l’île mercredi à 13 heures, heure locale, a rapporté le ministère de la Défense de Taiwan.

Le ministère taïwanais de la Défense nationale a déclaré que 32 des avions étaient entrés dans sa zone d’identification de défense aérienne dans un tweet mardi soir, suivis de 23 autres avions de combat mercredi après-midi.

« L’avion de l’APL a effectué un entraînement de reconnaissance aérienne à longue portée aux côtés de navires longue distance au sud-est de Taïwan », a déclaré le ministère dans un communiqué publié sur Twitter. « Quatre [People’s Liberation Army Navy] Les navires du PLAN ont également effectué des patrouilles de combat conjointes. »

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que ses forces armées « surveillaient de près la situation » en utilisant un système de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

Taipei a également déployé des unités civiles de patrouille aérienne, des navires de guerre et des systèmes terrestres en réponse à l’agression chinoise.

L’île devrait organiser son exercice annuel Han Guang plus tard ce mois-ci pour exercer sa préparation au combat militaire visant à empêcher une invasion très probablement de la Chine.

Des exercices Wan An seront également organisés pour tester l’état de préparation des civils en réponse aux appels d’évacuation en cas de raid aérien ou de catastrophe naturelle, a rapporté l’Associated Press.

La Chine n’a pas encore commenté son déploiement de navires de guerre et d’avions en direction de Taïwan, bien que Pékin ait clairement indiqué son intention de « réunifier » complètement l’île avec la Chine continentale.

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont condamné à plusieurs reprises toute tentative de modifier le « statu quo » dans la région, bien qu’ils continuent de reconnaître le principe d' »une seule Chine ».