La Chine envoie des dizaines d’avions de guerre et de navires près de Taïwan pour montrer sa colère face aux nouveaux dirigeants de l’île.

TAIPEI, Taiwan (AP) — Taïwan a suivi vendredi des dizaines d’avions de guerre et de navires de guerre chinois au large de ses côtes, le deuxième jour d’un grand exercice militaire lancé par Pékin pour montrer sa colère face à l’inauguration de l’île autonome de nouveaux dirigeants qui refusent d’accepter son insistance que Taiwan fait partie de la Chine.

La Chine a publié des déclarations détaillées dans les médias montrant que Taiwan était encerclé par les forces de son armée, l’Armée populaire de libération. Vendredi, une nouvelle vidéo montrait des forces chinoises animées approchant de tous les côtés et Taïwan étant enfermé dans une zone cible circulaire tandis que des missiles simulés frappaient des populations clés et des cibles militaires.

Malgré cela, il y avait peu de signes d’inquiétude parmi les 23 millions d’habitants de Taiwan, qui vivent sous la menace d’une invasion chinoise depuis la séparation des deux camps lors d’une guerre civile en 1949. Le Parlement de Taiwan a été embourbé vendredi dans un différend entre partis politiques sur les mesures procédurales. , et les affaires se sont poursuivies comme d’habitude dans la capitale animée de Taipei et dans les ports de Keelong et Kaohsiung.

Le ministère de la Défense a déclaré avoir suivi 49 avions de combat chinois et 19 navires de la marine, ainsi que des navires des garde-côtes, et que 35 de ces avions ont survolé la ligne médiane du détroit de Taiwan, la frontière de facto entre les deux parties, pendant 24 heures. période d’une heure du jeudi au vendredi.

Les navires de la marine et des garde-côtes taïwanais ainsi que les unités de missiles aériennes et terrestres ont été mis en alerte, en particulier autour des chaînes d’îles de Kinmen et de Matsu contrôlées par Taiwan, juste au large des côtes chinoises et loin de l’île principale de Taiwan.

« Face aux défis et menaces extérieurs, nous continuerons à maintenir les valeurs de liberté et de démocratie. » Le nouveau président de Taiwan, Lai Ching-te » a déclaré jeudi des marins et de hauts responsables de la sécurité alors qu’il visitait une base maritime à Taoyuan, juste au sud de la capitale, Taipei.

Dans son discours d’investiture lundi, Lai a exhorté Pékin à mettre fin à ses intimidations militaires et a déclaré que Taiwan était « une nation souveraine et indépendante dans laquelle la souveraineté est entre les mains du peuple ».

L’armée chinoise a déclaré que ses exercices élargis autour de Taiwan étaient une punition pour les forces séparatistes en quête d’indépendance. Il envoie presque quotidiennement des navires de guerre et des avions de guerre dans le détroit de Taiwan et dans d’autres zones autour de l’île pour affaiblir les défenses de Taiwan et chercher à intimider sa population, qui soutient fermement son indépendance de facto.

« Dès que le dirigeant de Taiwan a pris ses fonctions, il a contesté le principe d’une seule Chine et a ouvertement vendu la ‘théorie des deux Etats' », a déclaré jeudi soir le porte-parole du Bureau chinois des affaires de Taiwan, Chen Binhua.

Le principe d’une seule Chine affirme qu’il n’y a qu’une seule Chine et que Taiwan fait partie de la Chine sous le régime du Parti communiste. Pékin considère Taiwan comme une province renégat et a accru ses menaces militaires alors même que l’électorat de l’île est majoritairement favorable à l’indépendance de facto.

À Pékin, le professeur de relations internationales Shi Yinhong de l’Université Renmin de Chine a déclaré que les exercices et les condamnations verbales de Lai par la Chine visaient à montrer la colère de Pékin envers Lai et la politique de son administration. Celles-ci incluent la poursuite des politiques de son prédécesseur Tsai Ing-wen consistant à construire une défense nationale forte et à résister aux efforts de Pékin pour isoler diplomatiquement Taiwan.

« Cela peut être considéré comme essentiel pour convaincre le peuple chinois de la détermination du gouvernement et des progrès des capacités des forces armées », a déclaré Shi.

« Mais Lai, et dans une certaine mesure les Taïwanais en général, ont vécu de nombreuses choses de ce genre. Cela ne les changera pas et obligera les États-Unis et leurs principaux alliés à faire davantage dans leur soutien militaire à Taiwan », a déclaré Shih.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré qu’il suivait de près les exercices chinois. « Nous exhortons les parties concernées à s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver les tensions dans la région », a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué.

Vendredi, lors d’un point de presse quotidien, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a rejeté les appels américains demandant à la Chine de faire preuve de « retenue » concernant la dernière série d’exercices.

Les États-Unis « ne sont pas en position de faire des remarques aussi irresponsables », a déclaré Wang.

Washington est légalement tenu de fournir à Taiwan les moyens de se défendre et considère toutes les menaces contre l’île comme un sujet de « grave préoccupation ».

Les États-Unis ont contribué à la modernisation de l’équipement et de la formation de Taiwan, même si leur politique officielle reste ambiguë quant à savoir si les troupes américaines et celles des alliés régionaux seraient envoyées pour défendre Taiwan en cas d’attaque chinoise.

Les exercices chinois font suite à des exercices combinés menés par les États-Unis et leur allié néerlandais de l’OTAN dans la mer de Chine méridionale contestée, une voie navigable cruciale pour le commerce mondial, la pêche et les ressources énergétiques que la Chine revendique dans sa quasi-totalité.

La Chine s’oppose régulièrement aux activités dans la région des forces militaires étrangères qu’elle accuse d’agir sans mandat en dehors de leurs régions d’origine. La Chine a particulièrement insisté sur ses revendications contre les Philippines.

Le secrétaire philippin à la Défense, Gilberto Teodoro, a critiqué vendredi Les actions de plus en plus agressives de Pékin en mer de Chine méridionale, sans citer nommément la Chine. Il a pris la parole lors d’une cérémonie militaire marquant l’anniversaire de la fondation de la marine philippine.

Les Philippines, a-t-il déclaré, ne toléreront aucune agression ni aucune démarche provocatrice.

Depuis que les hostilités territoriales avec la Chine se sont intensifiées l’année dernière en mer de Chine méridionale, l’administration du président philippin Ferdinand Marcos Jr. a pris des mesures forger de nouvelles alliances de sécurité avec un certain nombre de pays asiatiques et occidentaux et a permis une présence militaire américaine dans davantage de bases philippines dans le cadre d’un pacte de défense de 2014.

L’écrivain d’Associated Press Jim Gomez à Manille, aux Philippines, a contribué à ce rapport. Suivez la couverture Asie-Pacifique d’AP sur https://apnews.com/hub/asia-pacific