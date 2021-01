HONG KONG – La Chine a envoyé des avions de combat dans le détroit de Taiwan samedi et dimanche, les plus grandes démonstrations de force jusqu’à présent cette année et la première depuis la prise de fonction du président Biden, signe que Pékin prévoit de maintenir sa pression sur Taiwan alors même qu’il appelle à un réinitialiser avec les États-Unis.

L’armée taïwanaise a déclaré que quatre avions de combat chinois, huit bombardiers et un avion anti-sous-marin sont entrés dans sa zone d’identification de défense aérienne du sud-ouest et ont traversé samedi la ligne médiane qui divise le détroit de Taiwan. Cela a été suivi par 12 chasseurs, deux avions anti-sous-marins et un avion de reconnaissance dimanche.

Bien que de tels exercices aient été courants et parfois plus importants ces dernières années, le moment choisi pour cet effort, quelques jours à peine après l’entrée en fonction d’une nouvelle administration américaine, a attiré l’attention à Taipei et à Washington.

L’armée taïwanaise a déclaré il a envoyé des alertes radio aux avions chinois, mis en alerte les systèmes de missiles de défense et dépêché des avions de patrouille pour les surveiller.