La Chine envoie des avions de chasse en Thaïlande pour des exercices conjoints

BANGKOK (AP) – L’armée de l’air chinoise envoie dimanche des avions de combat et des bombardiers en Thaïlande pour un exercice conjoint avec l’armée thaïlandaise.

La formation comprendra un soutien aérien, des frappes sur des cibles au sol et un déploiement de troupes à petite et grande échelle, a indiqué le ministère chinois de la Défense dans un communiqué publié sur son site Internet.

Les activités militaires croissantes de la Chine dans la région Asie-Pacifique ont alarmé les États-Unis et leurs alliés et font partie d’une concurrence croissante entre les deux plus grandes économies du monde.

La Chine a récemment envoyé des navires de guerre, des missiles et des avions dans les eaux et les airs autour de Taïwan en réponse menaçante à une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île autonome, que la Chine revendique comme son territoire.

L’exercice Falcon Strike se tiendra à la base aérienne royale thaïlandaise d’Udorn, dans le nord de la Thaïlande, près de la frontière avec le Laos. Des avions de combat thaïlandais et des avions d’alerte avancée aéroportés des deux pays participeront également.

La formation intervient alors que les États-Unis organisent des exercices de combat en Indonésie avec l’Indonésie, l’Australie, le Japon et Singapour dans la plus grande itération des exercices Super Garuda Shield depuis leur lancement en 2009.

Cela fait également suite à une visite du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin en Thaïlande en juin dans le cadre d’un effort visant à renforcer ce qu’il a appelé le “réseau sans précédent d’alliances et de partenariats” des États-Unis dans la région.

