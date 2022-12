La Chine envoie 39 avions de guerre, 3 navires vers Taïwan en 24 heures

TAIPEI, Taïwan (AP) – L’armée chinoise a envoyé 39 avions et trois navires vers Taïwan lors d’une démonstration de force de 24 heures dirigée contre l’île, a annoncé jeudi le ministère taïwanais de la Défense.

Le harcèlement militaire de la Chine contre Taïwan autonome, qu’elle prétend être son propre territoire, s’est intensifié ces dernières années, et l’Armée populaire de libération du Parti communiste a envoyé des avions ou des navires vers l’île presque quotidiennement.

Entre 6 heures du matin mercredi et 6 heures du matin jeudi, 30 des avions chinois ont traversé la médiane du détroit de Taiwan, une frontière non officielle autrefois tacitement acceptée par les deux parties, selon le ministère de la Défense nationale de Taiwan.

Ces avions ont volé vers le sud-ouest de l’île, puis horizontalement jusqu’au côté sud-est avant de revenir en arrière, selon un schéma des schémas de vol fourni par Taïwan. Parmi les avions se trouvaient 21 avions de chasse J-16, 4 bombardiers H-6 et deux avions d’alerte avancée.

Taïwan a déclaré qu’il surveillait les mouvements chinois à travers ses systèmes de missiles terrestres, ainsi que sur ses propres navires de la marine.

L’armée chinoise a organisé de grands exercices militaires en août en réponse à la visite à Taiwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Pékin considère les visites de gouvernements étrangers sur l’île comme une reconnaissance de facto de l’île comme indépendante et un défi à la revendication de souveraineté de la Chine.

Au cours de ses plus grands exercices militaires visant Taïwan depuis des décennies, la Chine a fait voler régulièrement des navires et des avions à travers la médiane du détroit et a même tiré des missiles au-dessus de Taïwan même qui ont fini par atterrir dans la zone économique exclusive du Japon.

Huizhong Wu, Associated Press