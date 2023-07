La CHINE a envoyé des jets de guerre et quatre navires de guerre près de Taïwan au milieu des tensions bouillonnantes entre les deux pays.

Le ministère de la Défense de Taïwan a détecté 34 avions militaires chinois volant près de l’île ainsi que quatre navires de guerre effectuant des patrouilles de « préparation au combat ».

C’est la deuxième fois que la Chine envoie des navires de guerre et des avions de combat au-dessus de Taïwan en quelques jours seulement, alors que 13 avions et six navires ont été repérés autour de l’île samedi.

Ils ont été brouillés lors d’une visite de la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen à Pékin visant à réparer les relations tendues.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré qu’il surveillait la situation depuis les airs et la mer, et que des systèmes de missiles terrestres étaient prêts à réagir.

Il a indiqué que quatre avions chinois, dont deux chasseurs SU-30, ont franchi la ligne médiane dans le détroit de Taiwan qui sert de facto de frontière entre les parties.

Chine concerne le île autonomedans le cadre de son territoire et envoie des missions aériennes et navales quasi quotidiennes.

En avril, le dirigeant chinois Xi Jinping a ordonné des simulations de frappes aériennes et maritimes décrites comme un « avertissement sévère » à l’île.

Au total, 71 avions à réaction chinois ont participé à la mission autour de Taïwan, à 100 milles de la frontière orientale de la Chine.

Et des alertes aériennes ont retenti alors qu’une vingtaine de navires de guerre – la moitié de Chine et l’autre de Taïwan – étaient impliqués dans une impasse tendue.

Afin de se préparer à une éventuelle attaque chinoise, Taïwan est maintenant sur le point d’organiser un exercice de sécurité massif à travers le pays.

Des officiels aux côtés police des officiers conduiront les résidents vers des abris anti-bombes au moment de l’exercice, a indiqué le ministère de la Défense.

Chu Sen-tsun, un haut responsable de l’Agence de mobilisation pour la défense du ministère de la Défense, a déclaré au Financial Times: « [We will] tester l’arrêt des voitures et l’évacuation des personnes à proximité et l’entrée réelle dans les installations d’évacuation de la défense aérienne.

Il a ajouté que le but de l’exercice est que les gens « s’habituent à évacuer immédiatement lorsque l’alarme retentit afin que nous puissions sensibiliser la société à la défense aérienne ».

Les autorités ont exhorté les habitants à télécharger un police afin qu’ils puissent localiser les abris les plus proches et ont suggéré d’enregistrer une carte hors ligne sur leur téléphone à utiliser en cas d’urgence.

Les experts ont précédemment averti que le soutien des États-Unis à Taïwan pourrait déclencher une guerre entre Pékin et le États-Unis.

L’expert en défense Robert Clark a déclaré au Sun Online un blocus maritime et aérien par la libération du peuple Armée est « désormais le principal recours de Pékin pour une action punitive » contre Taïwan.

« Un blocus de Taïwan par l’armée chinoise serait sans aucun doute utilisé comme une option moins risquée pour la Chine qu’une invasion à grande échelle », a-t-il déclaré.

« Le succès ou l’échec d’un tel blocus dicterait probablement toute autre activité militaire chinoise – une invasion à grande échelle à un stade ultérieur.

« Un blocus complet et durable non seulement limiterait probablement l’activité militaire américaine, mais pourrait également avoir l’effet souhaité de la capitulation politique de Taipei face à Pékin en raison des conséquences économiques. »