La Chine envisage des terres dans le Pacifique Sud crée un “malaise considérable” en Australie, selon un professeur

Il y a un “malaise considérable” en Australie alors qu’une entreprise chinoise cherche à acheter des terres stratégiquement situées au large de la côte de la nation insulaire, a déclaré un professeur australien à Fox News.

Une entreprise publique chinoise est en négociation pour acheter une plantation forestière aux Îles Salomon avec un port en eau profonde et une piste d’atterrissage de la Seconde Guerre mondiale, selon l’Associated Press. La terre est située dans le Pacifique Sud à un peu plus de 1 000 milles de la côte australienne.

“C’est troublant à plusieurs niveaux”, a déclaré John Blaxland, professeur d’études sur la sécurité internationale et le renseignement à l’Université nationale australienne. “Ces îles, si elles étaient occupées et contrôlées par un ennemi, pourraient isoler l’Australie de l’Amérique du Nord.

La Chine a signé un pacte de sécurité bilatéral avec les îles Salomon au printemps, dans le cadre de l’activité croissante de Pékin dans le Pacifique Sud. L’accord a mis en évidence “le risque que la Chine cherche à s’immiscer dans notre région”, a déclaré le Premier ministre australien de l’époque, Scott Morrison.

L’accord stipule que les Îles Salomon peuvent demander à la Chine d’envoyer “des policiers, des policiers armés, du personnel militaire et d’autres forces de l’ordre” dans le pays pour diverses raisons, notamment “le maintien de l’ordre social” et “la protection de la vie et des biens des personnes”.

Blaxland a déclaré qu’il craignait que la Chine n’ait effectivement coopté le gouvernement des îles Salomon.

“Il y a un malaise considérable en Australie à propos de ce qui se passe”, a-t-il déclaré à Fox News. “Il y a un pic écrasant dans le niveau d’inquiétude concernant les ambitions contradictoires de la Chine et ses intentions.”

La “démonstration de force de la Chine à Taïwan et autour de Taïwan” après la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, n’a fait que renforcer la crainte des Australiens face aux ambitions de Pékin dans le Pacifique Sud, a ajouté Blaxland.

Plutôt que d’apaiser la Chine, Blaxland a déclaré que la diplomatie agressive de la superpuissance avait encouragé l’Australie à renforcer ses capacités de défense.

“Le changement d’humeur en Australie est en grande partie, je dirais, une réponse aux actions de la Chine”, a déclaré Blaxland, un ancien officier de l’armée australienne, à Fox News.

Les relations entre la Chine et l’Australie se sont détériorées ces dernières années. Le gouvernement australien a appelé à une enquête indépendante sur les origines du COVID-19, et la Chine, en représailles, a imposé des tarifs et d’autres restrictions.

La Chine reste toujours le principal partenaire commercial de l’Australie, selon l’Australie Département des affaires étrangères et du commerce.

Les Australiens accordent une “attention particulière” à la réponse de l’Amérique à la diplomatie chinoise des guerriers loups, un style agressif de politique coercitive, selon Blaxland.

“Il y a un bon équilibre entre notre peur de l’abandon et la peur du piégeage”, a déclaré Blaxland. On craint qu’un “États-Unis trop autoritaires” ne contribue à une escalade sur Taïwan qui “entraînerait l’Australie, en tant qu’allié proche et de confiance, dans un combat que l’Australie aimerait beaucoup éviter”.

Il y a de la « nervosité » en Australie que les États-Unis ne recourront par défaut à une action militaire si un problème survient avec la Chine, a déclaré Blaxland à Fox News. “S’ils veulent être compétitifs dans l’Indo-Pacifique”, les États-Unis “doivent intensifier leur économie”.