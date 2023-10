La Chine envisage d’éliminer l’un des plus grands obstacles pour les entreprises étrangères

Sur la photo, une exposition sur le Big Data pour les transports à Chongqing le 21 octobre 2020. Service de presse chinois | Service de presse chinois | Getty Images

BEIJING — Les autorités chinoises annoncent une position plus souple à l’égard des règles autrefois strictes en matière de données, parmi les mesures récentes visant à assouplir la réglementation des entreprises, en particulier étrangères. Au cours des dernières années, la Chine a renforcé le contrôle de la collecte et de l’exportation des données grâce à de nouvelles lois. Mais les entreprises étrangères ont eu du mal à se conformer – voire à fonctionner – en raison de la formulation vague de termes tels que « données importantes ». Désormais, dans une proposition de mise à jour, l’Administration chinoise du cyberespace (CAC) a déclaré qu’aucune surveillance gouvernementale n’était nécessaire pour les exportations de données si les régulateurs n’avaient pas stipulé qu’elles étaient qualifiées d’« importantes ». C’est selon projet de règles publié fin septembre 28, un jour avant que le pays ne prenne huit jours de vacances. La période de commentaires publics se termine le 15 octobre.

« La publication du projet est considérée comme un signal de la part du gouvernement chinois indiquant qu’il écoute les préoccupations des entreprises et qu’il est prêt à prendre des mesures pour y répondre, ce qui est positif », a déclaré la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine dans un communiqué. déclaration à CNBC. « Le projet de règlement soulage les entreprises de certaines difficultés liées au transfert transfrontalier de données et à la protection des informations personnelles, en partie en spécifiant une liste d’exemptions aux obligations pertinentes et en partie en fournissant plus de clarté sur la manière dont les gestionnaires de données peuvent vérifier ce qui est qualifié par les autorités de » données importantes », a déclaré la Chambre de l’UE.

Il s’agit d’une étape petite mais importante pour Pékin, qui montre qu’il tient le coup alors que le Conseil d’État s’est engagé plus tôt à faciliter les flux de données transfrontaliers…

La Chambre de commerce de l’UE et d’autres organisations professionnelles ont fait pression sur le gouvernement chinois pour obtenir de meilleures conditions de fonctionnement. Le projet de règles du régulateur de la cybersécurité indique également que les données générées lors du commerce international, de la coopération universitaire, de la fabrication et du marketing peuvent être envoyées à l’étranger sans surveillance gouvernementale – à condition qu’elles n’incluent pas d’informations personnelles ou de « données importantes ». « Il s’agit d’une étape petite mais importante pour Pékin, qui montre qu’il prend le pas alors que le Conseil d’État s’est engagé plus tôt à faciliter les flux de données transfrontaliers pour améliorer le climat d’investissement », a déclaré Reva Goujon, directrice du conseil aux entreprises en Chine chez Rhodium Group. un email vendredi. Les changements proposés reflètent la façon dont « Pékin se rend compte que ses idéaux de souveraineté des données ont des coûts économiques élevés », a déclaré Goujon. « Les sociétés multinationales, en particulier dans les secteurs émergents à forte intensité de données sur lesquels Pékin compte pour alimenter une nouvelle croissance, ne peuvent pas fonctionner dans une extrême ambiguïté quant à ce qui sera considéré comme des « données importantes » aujourd’hui ou demain et si leurs opérations seront bloquées par un caprice politique. Régulateurs du CAC.

Plus de clarté réglementaire pour les entreprises ?

Le rebond économique de la Chine après le Covid-19 a ralenti depuis avril. Nouvelles de quelques perquisitions dans des cabinets de conseil étrangers plus tôt cette année, en prévision de la mise en œuvre d’un loi anti-espionnage, ajoute aux incertitudes pour les multinationales. « Quand la conjoncture économique était bonne, Pékin se sentait confiant dans l’affirmation d’un régime strict de sécurité des données, sur les traces de l’UE et alors que les États-Unis étaient à la traîne dans ce domaine réglementaire (par exemple, une surveillance étroite de l’État sur les flux de données transfrontaliers et une localisation stricte des données). exigences) », a déclaré Goujon de Rhodium Group. L’organe exécutif suprême du pays, le Conseil d’État, a révélé en août une Plan en 24 points pour soutenir les opérations des entreprises étrangères dans le pays. Le texte appelait notamment à réduire la fréquence des inspections aléatoires pour les entreprises présentant un faible risque de crédit et à promouvoir les flux de données via des « canaux verts » pour certaines entreprises étrangères. Lors du récent voyage du cabinet de conseil Teneo en Chine, le cabinet a constaté que « les sources d’affaires étrangères n’étaient en grande partie pas enthousiasmées par le plan, notant qu’il consiste principalement en de vagues engagements ou en un reconditionnement des politiques existantes, mais que certains seront utiles à la marge », a déclaré le directeur général Gabriel. Wildau a déclaré dans une note. Il a ajouté que « le plan en 24 points comprenait un engagement à clarifier la définition de « produit en Chine » afin que les produits fabriqués dans le pays par des entreprises étrangères puissent être éligibles ». Lorsque la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, s’est rendue en Chine en août, elle a appelé à davantage d’actions pour améliorer la prévisibilité des entreprises américaines en Chine. Faisant référence aux 24 points du Conseil d’État, elle a déclaré : « N’importe lequel d’entre eux pourrait être abordé comme un moyen de montrer l’action ». Le Conseil commercial américano-chinois dernière enquête annuelle a constaté que le deuxième plus grand défi pour les membres cette année concernait les données, les informations personnelles et les règles de cybersécurité. Le premier défi qu’ils ont cité était celui de la politique internationale et intérieure.

Le conseil n’était pas disponible pour commenter en raison des vacances en Chine. Même si les règles proposées en matière de données réduisent le risque réglementaire, elles ne l’éliminent pas parce que les « données importantes » restent indéfinies – et sous réserve de la décision de Pékin à tout moment, Martin Chorzempa, chercheur principal au Peterson Institute for International Economics, et Samm Sacks, directeur de recherche. chercheur à la faculté de droit de Yale, Paul Tsai China Center et New America, a déclaré dans un Article de blog PIIE Mardi. Pourtant, « non seulement les dirigeants se sont engagés à adopter une approche plus « transparente et prévisible » de la réglementation technologique à la suite de la répression technologique, mais les nouvelles réglementations font directement suite aux 24 mesures du Conseil d’État dévoilées en août, qui appellent explicitement à la gratuité des données. D’autres actions concrètes visant à améliorer l’environnement des affaires pourraient également découler de ces mesures », ont déclaré Chorzempa et Sacks. Les modifications proposées aux contrôles à l’exportation de données font suite à un assouplissement d’autres réglementations ces derniers mois. En intelligence artificielle, Baidu et d’autres entreprises chinoises ont finalement pu lancer fin août des chatbots d’IA génératifs au public, après l’entrée en vigueur du « règlement provisoire » de Pékin pour la gestion de ces services le 15 août.