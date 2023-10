La Chine envisage de doubler son arsenal nucléaire en seulement six ans, affirme un rapport du Pentagone.

Le pays pourrait également explorer le développement de missiles balistiques intercontinentaux non nucléaires et disposer de suffisamment d’armes nucléaires pour détruire le monde 10 fois.

Un rapport du Pentagone affirme que la Chine envisage de doubler son arsenal nucléaire en seulement six ans Crédit : Reuters

D’ici 2030, le pays de Xi Jinping pourrait disposer de suffisamment d’armes nucléaires pour détruire le monde 10 fois Crédit : AFP

La Chine a atteint un stock de 500 ogives nucléaires opérationnelles d’ici mai 2023, selon un rapport du Pentagone Crédit : Reuters

Le rapport – une enquête annuelle sur les capacités militaires chinoises – révèle que le pays est en passe de dépasser les projections précédentes, ayant atteint un stock de 500 ogives nucléaires opérationnelles d’ici mai 2023.

Mais ce nombre dépassera probablement le millier d’ici 2030.

Il a ajouté que les ICBM non nucléaires permettraient à la Chine de « menacer de frappes conventionnelles contre des cibles sur la zone continentale des États-Unis, à Hawaï et en Alaska ».

L’ancien expert de la CIA en Chine, Dennis Wilder, s’est dit préoccupé par l’avertissement concernant les ICBM conventionnels, car ils pourraient déstabiliser l’équilibre militaire et compliquer la situation pour les planificateurs militaires.

« La Chine pourrait, dans une crise américano-chinoise, menacer pour la première fois de frappes contre les principales agglomérations américaines sans avoir à franchir le seuil nucléaire, ce qui risquerait un barrage nucléaire américain massif en réponse », a déclaré Wilder au Financial Times.

Les ICBM conventionnels peuvent également poser un autre problème, dans lequel ils « seraient probablement impossibles à distinguer de leurs ICBM nucléaires ».

Wilder a expliqué que cela compliquerait considérablement le système d’alerte précoce du commandement stratégique américain, qui supervise l’arsenal nucléaire du pays.

La Chine a rapidement étendu son arsenal nucléaire ces dernières années, ce qui pourrait indiquer que Pékin s’éloigne de sa politique de dissuasion nucléaire « légère et efficace ».

En 2020, les médias d’État chinois avaient appelé à tripler l’arsenal nucléaire du pays pour repousser les États-Unis « bellicistes » alors que les tensions faisaient rage à cause de la pandémie de coronavirus.

Le Global Times – le journal du Parti communiste au pouvoir, qui a un tirage de 1,5 millions d’exemplaires – a publié un éditorial enflammé dans lequel il accuse Washington de tenter d’attiser le conflit avec la Chine.

Les responsables militaires chinois ont été invités à augmenter le stock nucléaire de l’État à 1 000 ogives, soit plus du double de la taille actuelle estimée à environ 300.

Le journal – qui est souvent considéré comme le porte-parole sans filtre de Pékin – a appelé à cette augmentation pour « dissuader une éventuelle action militaire impulsive des bellicistes américains » dans un article du vendredi 8 mai.

Il accuse Washington d’« exercer une pression militaire amplifiée » sur la Chine alors que les navires de guerre continuent de traverser la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale et le détroit de Taiwan.

Les épidémies de coronavirus au sein de l’armée américaine ont également signifié que Washington était impatient de montrer que sa « force n’avait pas été entravée », affirme-t-il.

Le rédacteur en chef Hu Xijin, membre du parti et ancien officier de l’armée, a déclaré : « La Chine doit augmenter le nombre de ses ogives nucléaires à 1 000 dans un laps de temps relativement court et disposer d’au moins 100 missiles stratégiques DF-41 pour freiner les attaques stratégiques américaines. ambitions et impulsions envers la Chine.

Les DF-41 sont les derniers missiles du régime, officiellement dévoilés en octobre dernier, et ont une portée leur permettant de frapper n’importe où dans le monde.

L’éditorial indique également que les États-Unis considèrent désormais les armes nucléaires comme « déployables sur le champ de bataille », appelant à davantage de bombardiers furtifs et de missiles sous-marins.

Les ICBM non nucléaires permettraient à la Chine de menacer de frappes conventionnelles des cibles sur la zone continentale des États-Unis. Crédit : AFP