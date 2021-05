La Chine envisage de construire un système de défense contre les astéroïdes géocroiseurs

La Chine tiendra des discussions sur la construction d’un système de défense contre les astéroïdes géocroiseurs, a déclaré samedi un haut responsable de l’agence spatiale, alors que le pays intensifie ses ambitions spatiales à plus long terme. Zhang Kejian, chef de l’Administration spatiale nationale chinoise, n’a pas fourni plus de détails dans son discours d’ouverture lors d’une cérémonie pour la journée spatiale chinoise dans la ville orientale de Nanjing.

La Chine a fait de l’exploration spatiale une priorité absolue ces dernières années, visant à établir un programme opérant des milliers de vols spatiaux par an et transportant des dizaines de milliers de tonnes de fret et de passagers d’ici 2045.

L’année dernière, l’Agence spatiale européenne a signé un accord d’une valeur de 129 millions d’euros (156 millions de dollars) pour construire un vaisseau spatial pour un projet conjoint avec la NASA examinant comment dévier un astéroïde se dirigeant vers la Terre.

La Chine fait avancer une mission où une sonde spatiale atterrira sur un astéroïde proche de la Terre pour collecter des échantillons, reviendra vers la Terre pour libérer une capsule contenant les échantillons, puis orbitera une autre comète, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua, citant Ye Peijian. , universitaire à l’Académie chinoise des sciences.

La mission pourrait durer environ une décennie, a déclaré Ye.

La Chine et la Russie ont signé le mois dernier un protocole d’accord pour mettre en place une station internationale de recherche lunaire.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici