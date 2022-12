La Chine envisage d’assouplir les politiques sévères de COVID au milieu des manifestations

Pékin envisage d’assouplir ses politiques sévères en matière de COVID après que des manifestations ont balayé le pays lorsque la Chine a rétabli certains des protocoles les plus restrictifs au monde, selon des rapports jeudi.

Des changements devraient être annoncés dans les prochains jours pour les règles de quarantaine et les directives de test malgré des records nationaux de cas de COVID, selon Reuters.

Un haut responsable aurait affirmé que le virus s’affaiblissait et les autorités locales ont commencé à assouplir les restrictions dans certaines régions, bien que la mention des manifestations n’ait pas été répertoriée comme un facteur dans les changements de politique.

Des sources ont déclaré à la publication que Pékin envisageait d’apporter des modifications à sa politique de tests de masse, ainsi que de permettre à ceux qui ont contracté la maladie ou qui étaient en contact étroit avec une personne testée positive, de se mettre en quarantaine à domicile sous certaines conditions.

Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes seraient qualifiées pour s’isoler à domicile.

Les politiques strictes de la Chine ont forcé des communautés entières à se verrouiller si même une personne était testée positive, tandis que d’autres ont été contraintes de se mettre en quarantaine dans des installations fournies par l’État, selon des informations.

Pékin a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour sa politique plus tôt cette année lorsqu’un bus transportant 47 personnes de la ville de Guiyang, dans le sud de la Chine, a roulé et tué 27 des passagers à bord tout en les transportant vers une installation de quarantaine.

L’idée d’assouplir les restrictions COVID survient juste un jour après que les responsables de la ville de Guangzhou à Hong Kong ont annulé les fermetures et rouvert des écoles, des restaurants et des entreprises en réponse aux violentes manifestations de mardi.

La ville de Chongqing, dans le centre de la Chine, a annoncé mercredi des changements similaires et a déclaré qu’elle autoriserait certaines personnes à se mettre en quarantaine chez elles.

Les responsables de la ville de Zhengzhou, dans l’est de la Chine, qui abrite une grande usine Foxconn qui fabrique des iPhones Apple, auraient répondu aux troubles des travailleurs cette semaine au sujet de ses politiques restrictives et ont déclaré qu’un retour “ordonné” au travail serait autorisé et rouvert les supermarchés, les gymnases et Restaurants.