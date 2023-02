La Chine entre en Afghanistan alors que les relations avec les talibans se développent : “Nous accueillons favorablement les investissements chinois”

Le retrait américain d’Afghanistan en août 2021 a ouvert la voie à l’entrée de la Chine et à l’approfondissement de son influence dans le pays et dans la région au sens large.

Alors qu’une grande partie de la communauté internationale a évité les talibans pour leurs politiques archaïques, en particulier envers les femmes, la Chine n’a pas grand-chose à dire sur le sombre bilan des talibans en matière de droits humains. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déjà fait le déplacement en Afghanistan, et la Chine a autorisé les talibans à rouvrir leur ambassade à Pékin, conférant de facto une légitimité au gouvernement taliban.

Les problèmes de sécurité le long de la frontière de 76 kilomètres avec l’Afghanistan sont un facteur important dans l’engagement de la Chine avec Kaboul. La Chine considère plusieurs groupes terroristes opérant en Afghanistan comme une menace pour leurs intérêts. Au premier rang des préoccupations des décideurs chinois figure le Parti islamique du Turkestan (TIP), un réseau terroriste allié d’Al-Qaïda composé d’Ouïghours chinois de souche. Le TIP a mené des attaques terroristes à l’intérieur de la Chine et s’est engagé à libérer la province orientale du Xinjiang afin d’établir un émirat islamique. Le président chinois Xi Jinping cite la menace du TIP comme justification des plus d’un million de Ouïghours musulmans détenus dans des centres de détention dans l’est de la Chine.

« CAS CRÉDIBLE » LA CHINE MÈNE UN GÉNOCIDE CONTRE LES OUIGOURS : AVIS JURIDIQUE

Le précédent gouvernement taliban de 1996 à 2001 a autorisé la TIP à se réfugier en Afghanistan, ce qui a tendu les relations avec la Chine. Après la chute du gouvernement d’Ashraf Ghani, le TIP a été moins visible et la Chine a ouvert la porte aux talibans pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de débordement de violence à travers la frontière. Les talibans ont assuré à la Chine que le territoire afghan ne serait pas utilisé pour le terrorisme international, ne serait-ce que pour apaiser les craintes chinoises et encourager la coopération désespérément nécessaire sur le front économique. Pour la Chine, l’assurance des talibans qu’ils garderont un contrôle sur certains groupes est tout ce qui est nécessaire pour s’engager un peu plus loin.

“Les Chinois jouent un jeu très prudent, très prudent et très transactionnel en ce qui concerne l’Afghanistan”, a déclaré Bill Roggio, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News Digital.

Lorsque les talibans ont pris le pouvoir, ils ont promis d’imposer la loi et l’ordre et ont assuré que l’Afghanistan ne serait pas utilisé comme terrain de rassemblement pour le terrorisme international. Bien que l’anarchie qui prévalait avant la prise de contrôle des talibans ait été quelque peu réduite, l’Afghanistan reste un endroit dangereux et cela constituera un obstacle pour attirer davantage d’investissements directs chinois et étrangers en général.

La Chine a averti ses citoyens de quitter l’Afghanistan immédiatement après une attaque terroriste de l’Etat islamique en décembre dans un hôtel hébergeant d’importants intérêts commerciaux chinois. Si les talibans sont incapables d’assurer la sécurité, cela pourrait forcer Pékin à repenser sa relation avec l’Afghanistan.

La Chine travaillera avec les talibans lorsque cela servira leurs intérêts, principalement dans le domaine économique, mais Pékin ne se fait aucune illusion sur la crédibilité des talibans.

“La Chine se méfie beaucoup des talibans parce qu’ils savent qu’ils ne sont pas dignes de confiance. Alors que la Chine coopérera avec les talibans sur les questions économiques, la question de la TIP forcera la Chine à garder les talibans à distance”, a ajouté Roggio.

LA CHINE COUPE SON ACCORD AVEC LES TALIBAN POUR EXTRAIRE DU PÉTROLE EN AFGHANISTAN

L’économie afghane s’est effondrée après la prise de Kaboul par les talibans, et le pays dépend entièrement de l’aide internationale pour rester à flot. Travailler avec la Chine contribue également aux efforts des talibans pour obtenir une reconnaissance internationale. Après la prise de Kaboul par les talibans, le nouveau gouvernement a lancé une campagne de relations publiques pour apaiser les craintes de la communauté internationale selon lesquelles les nouveaux talibans n’étaient pas les mêmes que les anciens. Après plus de deux ans au pouvoir, les talibans sont revenus sur leurs réformes promises.

AFGHAN CHARITY ÉDUQUER LES FILLES AU MILIEU DE L’INTERDICTION SCOLAIRE DES TALIBAN

Les responsables chinois ont fait les bonnes déclarations en pressant les talibans de respecter les droits des femmes.

“Pendant la reconstruction pacifique de l’Afghanistan, les droits des femmes et des filles à l’éducation et à l’emploi doivent être effectivement garantis. Nous espérons que les autorités talibanes feront des efforts positifs à cette fin”, a récemment déclaré l’ambassadeur de Chine aux Nations unies, Zhang Jun. Conseil de sécurité de l’ONU lors d’un débat sur la consolidation de la paix en Afghanistan.

Bien que la Chine n’ait pas accordé au régime taliban une reconnaissance diplomatique officielle, le refus des talibans d’honorer leurs promesses initiales n’a pas empêché Pékin de s’engager pragmatiquement avec les talibans pour faire avancer leurs intérêts économiques.

“Malheureusement, depuis un an et demi, la Chine soutient et assiste le groupe terroriste taliban en fonction de ses intérêts, sans tenir compte du peuple afghan. Leurs relations avec les talibans sont totalement illégales et nuiront à leur crédibilité aux yeux de Le peuple afghan”, a déclaré Ali Maisam Nazary, responsable des relations extérieures du Front de résistance nationale d’Afghanistan, à Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pékin élargit son implication économique en Afghanistan et a récemment signé un accord d’extraction d’énergie pour forer du pétrole dans le nord de l’Afghanistan. La Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Company a signé un accord de 540 millions de dollars pour développer un gisement de pétrole et de gaz, le plus important accord économique conclu depuis la conquête de Kaboul par les talibans. Un rapport de 2019 du ministère afghan des Mines et du Pétrole a estimé que le pays dispose d’au moins 1 000 milliards de dollars de ressources naturelles inexploitées.

L’ONU estime que 97 % de la population afghane est menacée de pauvreté et, du point de vue des talibans, tout investissement étranger direct dans le pays contribuera à renforcer leur légitimité et leur capacité à gouverner.

“Nous saluons les investissements chinois en Afghanistan. Notre peuple est confronté à la pauvreté et au chômage. Les investissements de n’importe quel pays sont donc vitaux pour nous et bienvenus”, a déclaré Suhail Shaheen, chef du bureau politique afghan à Doha, à Fox News Digital.

Pékin tient également à inclure l’Afghanistan dans son initiative “la Ceinture et la Route”. Lancée par le président Xi en 2013, l’initiative “la Ceinture et la Route” est un effort visant à améliorer la coopération et le développement régionaux avec un large éventail de projets d’infrastructure s’étendant de l’Asie de l’Est à l’Europe. L’Afghanistan, géographiquement situé en Asie centrale et au centre d’anciennes routes commerciales, est une perspective lucrative pour Pékin.

Roggio a averti que même avec l’énorme potentiel de l’Afghanistan, comme les États-Unis l’ont appris pendant plus de 20 ans après le 11 septembre, les espoirs de la Chine pour un Afghanistan stable et sûr sont plus faciles à dire qu’à faire.