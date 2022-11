La Chine entre dans une «nouvelle étape et mission» pour les contrôles de Covid-19, selon un responsable, à la suite de manifestations

CNN

Le plus haut responsable chinois chargé de sa réponse à Covid a déclaré mercredi aux responsables de la santé que le pays était confronté à une “nouvelle étape et mission” dans les contrôles de la pandémie, ont rapporté les médias d’État Xinhua – indiquant potentiellement un ajustement à la stratégie “zéro-Covid” de Pékin qui a déclenché des jours de manifestations à l’échelle nationale.

“Avec la diminution de la toxicité de la variante Omicron, l’augmentation du taux de vaccination et l’expérience accumulée en matière de contrôle et de prévention des épidémies, le confinement de la pandémie en Chine fait face à une nouvelle étape et à une nouvelle mission”, a déclaré mercredi Sun Chunlan, vice-Premier ministre chinois, selon Xinhua.

Ne faisant aucune mention de “zéro-Covid”, ses remarques, telles que rapportées par Xinhua, sont intervenues un jour après que la Commission nationale chinoise de la santé (NHC) a déclaré que la rectification des mesures pandémiques actuelles était en cours et que les gouvernements locaux devraient “répondre et résoudre les demandes raisonnables”. des masses » en temps opportun.

Lors d’une réunion avec le NHC mercredi, Sun a également déclaré qu’une “approche centrée sur l’humain” devrait être adoptée, et que la Chine devrait renforcer ses mesures de “diagnostic, test, traitement et quarantaine”, continuer à augmenter les taux de vaccination – en particulier chez les personnes âgées – et renforcer les médicaments et les ressources médicales.

La rhétorique adoucie intervient alors que les responsables de Guangzhou ont indiqué un pas vers l’assouplissement des mesures de confinement de Covid-19, après que la métropole du sud a vu des manifestants s’affronter avec la police mardi soir.

Lors d’un point de presse mercredi, Zhang Yi, porte-parole de la commission de la santé de Guangzhou, a déclaré que la ville avait ajusté la désignation des niveaux de risque et des mesures de confinement de la pandémie – à des degrés divers – dans l’ensemble de ses onze districts.

Les blocages dans quatre districts – à savoir Liwan, Baiyun, Tianhe et Haizhu – ont été levés, tandis que les blocages restent dans les zones désignées comme à haut risque.

Guangzhou cessera d’envoyer tous les contacts étroits des patients de Covid-19 dans des installations centrales de quarantaine et permettra à certains de s’isoler chez eux s’ils répondent aux exigences, a déclaré Zhang.

La ville ne lancera également plus de tests Covid-19 de masse à l’échelle du district. “Tous les districts devraient effectuer des tests de manière scientifique”, a ajouté Zhang.

Mardi, Guangzhou a signalé 6 995 nouveaux cas locaux, a déclaré Zhang. La Chine a signalé mardi 37 612 nouveaux cas locaux dans tout le pays, a annoncé mercredi le NHC.

La Chine a agi rapidement pour réprimer les manifestations qui ont éclaté à travers le pays contre la politique zéro Covid du gouvernement au cours des derniers jours, en déployant des forces de police sur les principaux sites de protestation et en resserrant la censure en ligne.

Les manifestations ont été déclenchées par un incendie meurtrier jeudi dernier à Urumqi, la capitale de la région de l’extrême ouest du Xinjiang. L’incendie a tué au moins 10 personnes et en a blessé neuf dans un immeuble d’appartements – provoquant la fureur du public après que des vidéos de l’incident semblaient montrer que les mesures de verrouillage avaient retardé les pompiers d’atteindre les victimes.

Les protestations publiques sont extrêmement rares en Chine, où le Parti communiste a resserré son emprise sur tous les aspects de la vie, lancé une répression radicale contre la dissidence, anéanti une grande partie de la société civile et construit un État de surveillance de haute technologie.