Pékin annonce des contrôles à l’exportation sur les métaux utilisés dans la production de semi-conducteurs

Bien que les États-Unis et la Chine parlent davantage, dans la pratique, peu de choses ont réellement changé dans l’image stratégique des relations entre les deux puissances.

En prévision de la visite de la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans le pays, Pékin a annoncé une série de contrôles à l’exportation sur les matériaux critiques nécessaires à la production de semi-conducteurs, ce qui est interprété comme des représailles contre les contrôles à l’exportation croissants des États-Unis visant le développement de leur propre industrie.

Les matériaux en question, le gallium et le germanium, sont largement exportés par la Chine, qui produit la majorité de leur approvisionnement mondial. Outre les semi-conducteurs, les deux métaux sont également utilisés dans des produits tels que les panneaux solaires. Les États-Unis n’ont pas de production nationale de gallium et de germanium et doivent compter sur les importations. Cela signifie que Pékin a atteint une faiblesse stratégique critique au milieu des propres tentatives de Washington de réécrire et de relocaliser de force la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

La guerre froide naissante entre les États-Unis et la Chine porte sur les chaînes d’approvisionnement, c’est-à-dire le contrôle des matériaux clés et la capacité de produire des biens publics. Depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Donald Trump en 2017, les États-Unis ont commencé à « faire reculer » la mondialisation en privilégiant une politique étrangère de concurrence entre les grandes puissances, estimant que les marchés ouverts et les chaînes d’approvisionnement mondiales ont renforcé les États hostiles à l’Amérique. intérêts. Par conséquent, les chaînes d’approvisionnement devraient être politisées afin de justifier un contrôle américain suffisant sur elles, et donc de conserver la domination mondiale de Washington.

À cette fin, les responsables américains parlent souvent de « chaînes d’approvisionnement résilientes » dans leur rhétorique publique, mais cela signifie en réalité un effort pour pousser la Chine hors de ces chaînes en diversifiant, en relocalisant et en relocalisant la production de biens essentiels pour mettre fin au monopole de fabrication de Pékin sur eux, tout en empêchant la Chine d’avancer vers le haut chaînes technologiques critiques. À cette fin, les États-Unis ont mis sur liste noire un certain nombre d’entreprises technologiques chinoises, leur interdisant de recevoir des technologies critiques, et ont également cherché à freiner l’exportation d’équipements de fabrication de semi-conducteurs vers le pays en cooptant des alliés.

En savoir plus Ce que signifie la nouvelle loi chinoise sur les relations extérieures

Ce faisant, Washington a fait pression sur les entreprises mondiales de semi-conducteurs pour qu’elles renforcent leurs capacités aux États-Unis sous la promesse de subventions, cherchant à « réécrire » la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale autour d’elle tout en maintenant la Chine à l’arrêt. Pour la plupart, Pékin a été très prudent quant à la réponse à une telle hostilité, voire pas du tout. Cependant, ces derniers mois, la Chine a lentement commencé à augmenter la pression contre les États-Unis dans le domaine des semi-conducteurs, et malgré les propres ambitions de Washington de dominer l’industrie, une faille évidente dans leur stratégie est que les États-Unis eux-mêmes n’ont pas un accès direct à toutes les matières premières nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs. La Chine a enfin exploité ce talon d’Achille et a annoncé des contrôles à l’exportation sur la vente de ces matériaux critiques, ciblant spécifiquement les États-Unis. Il est en revanche peu probable qu’elle s’adresse aux pays asiatiques qui comptent sur ces matières chinoises pour produire pour leurs propres industries, comme la Corée du Sud.

Quelle est la logique de cela? Non seulement pour étouffer les ambitions américaines de production de semi-conducteurs en rendant les coûts plus élevés et la production moins efficace (sachant que le deuxième producteur de gallium est la Fédération de Russie), mais aussi pour forcer les industries asiatiques des semi-conducteurs à continuer d’investir dans la production chinoise en limitant leurs choix. Dans ce cas, la Chine maintient un effet de levier pour maintenir la chaîne d’approvisionnement concentrée sur elle-même et empêcher l’Amérique de réaliser sa vision d’une industrie des semi-conducteurs complètement dé-sinisée et de construire une nouvelle chaîne « autour de la Chine ». Cela peut également être utilisé pour empêcher les États-Unis de tenter de mettre en place des chaînes d’approvisionnement alternatives en matières premières essentielles dans des États rivaux tels que l’Inde.

Cela ne fait que souligner le réalisme de la myopie des tentatives américaines d’essayer d’écraser l’essor des semi-conducteurs en Chine. Lorsqu’une nation possède des matières premières ou des matériaux critiques, il est presque impossible de l’isoler des marchés mondiaux lorsque la demande pour ces biens est critique. C’est pourquoi l’Occident n’a jamais été en mesure d’exclure de la même manière la Russie des marchés mondiaux de l’énergie et des matières premières. Bien sûr, les États-Unis pourraient être obligés d’obtenir le gallium dont ils ont besoin auprès de sources plus chères, ou même de passer par des pays tiers, mais cela ne fera que coûter plus cher et contre-productif. Cela ne fait que souligner davantage le mal que les politiques « anti-mondialisation » des États-Unis, au nom de l’opposition aux soi-disant concurrents, font vraiment à eux-mêmes et à l’économie mondiale.