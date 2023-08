La Chine entre dans la clandestinité à Aksai Chin – ce que cela signifie pour les forces indiennes

À soixante kilomètres à l’est des plaines de Depsang, dans le nord du Ladakh, les forces chinoises ont commencé à creuser des tunnels et des puits dans une colline le long d’une étroite vallée fluviale pour construire de multiples abris renforcés et bunkers pour les soldats et les armes.

Le site identifié dans ce rapport se trouve à Aksai Chin, à l’est de la ligne de contrôle effectif, sur un territoire détenu par la Chine et historiquement revendiqué par l’Inde.

Les experts internationaux en géo-intelligence, qui ont analysé les images obtenues par NDTV depuis Maxar pendant plus d’une semaine, ont identifié la présence d’au moins 11 portails ou puits forés dans la paroi rocheuse sur les deux rives de la vallée fluviale.

Les images satellites indiquent l’existence d’au moins 11 puits forés dans la paroi rocheuse. Plusieurs engins de terrassement visibles (Haute résolution : Cliquez sur pour une photo haute résolution)

Les images montrent une activité de construction massive au cours des derniers mois et constituent probablement une tentative de protéger les armes lourdes et les soldats des frappes aériennes indiennes et de l’artillerie à longue portée.

Dans une interview exclusive avec NDTV mardi, le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a démenti la dernière décision de la Chine de revendiquer le territoire indien comme sien en incluant l’Arunachal Pradesh et l’Aksai Chin dans sa nouvelle « carte standard ».

« La Chine a publié des cartes avec des territoires (qui ne lui appartiennent pas). (C’est une) vieille habitude. Le simple fait de publier des cartes avec des parties de l’Inde… cela ne change rien. Notre gouvernement est très clair sur ce que notre pays veut faire. » faire des affirmations absurdes ne fait pas des territoires des autres les vôtres », a déclaré M. Jaishankar à NDTV.

Les experts considèrent les activités de la Chine à Aksai Chin comme un acte de désespoir visant à compenser l’avantage de l’Inde.

« En établissant des installations souterraines et en développant des infrastructures souterraines à une telle proximité de la frontière, les stratèges chinois semblent vouloir contrebalancer l’avantage actuel détenu par l’armée de l’air indienne à Aksai Chin », déclare Damien Symon, un expert en imagerie satellite de The Intel. Laboratoire.

Gros plan de deux entrées de tunnel (Haute résolution : Cliquez sur pour une photo haute résolution)

Sameer Joshi, PDG de NewSpace Research & Technologies, une start-up indienne leader dans le domaine des drones, est du même avis. « Dans les années qui ont suivi l’affrontement de Galwan, l’armée indienne a effectivement intensifié ses vecteurs de tir offensifs, en particulier l’artillerie à tube et à roquettes à longue portée. » La décision chinoise de creuser des collines, dit M. Joshi, est directement liée à une plus grande capacité offensive indienne. « Les constructions massives, notamment des abris renforcés, des bunkers, des tunnels et l’élargissement des routes, visent à atténuer ce danger évident et actuel que l’armée indienne a imposé à la doctrine chinoise de déploiement au Tibet », explique-t-il.

L’armée de l’air indienne exploite une multitude de bases aériennes de première ligne alignées contre la Chine sur le front du Ladakh. Alors que Srinagar et Avantipura sont traditionnellement des bases de chasse de première ligne de l’IAF, l’armée de l’air indienne cherche également à étendre la piste de l’Air Landing Ground de Nyoma, située à une altitude de 13 700 pieds près du lac Pangong. L’extension de la piste de Nyoma permettrait à l’IAF d’héberger des avions de combat à moins de 50 kilomètres de la ligne de contrôle réel avec la Chine.

Les activités de la Chine à Aksai Chin sont considérées par les experts comme des actes de désespoir visant à compenser l’avantage de l’Inde (Haute résolution : Cliquez sur pour une photo haute résolution)

« Il est clair que la Chine renforce sa présence militaire au Ladakh contre d’éventuelles frappes d’artillerie et aériennes en cas d’escalade militaire à grande échelle », déclare Sim Tack, analyste militaire en chef chez Force Analysis, qui fournit des données et des analyses sur les conflits armés. et la politique de défense. « Nous pouvons voir ce qui est probablement des postes de commandement renforcés et des installations souterraines de stockage d’équipements. De telles installations améliorent considérablement la capacité chinoise à poursuivre ses opérations et à limiter l’attrition si un conflit armé devait éclater au Ladakh. »

De multiples bermes et revêtements du site en décembre 2021 indiquent que l’emplacement avait été identifié comme un point de départ clé au plus fort de l’affrontement entre l’Inde et la Chine au Ladakh, lorsque les forces chinoises avaient effectué de multiples incursions sur le territoire indien le long de la ligne de contrôle réel. . Cette même zone a maintenant été complètement transformée par une activité de construction massive et continue.

Plusieurs bunkers renforcés pour le personnel ont été creusés à flanc de colline avec des zones d’entrée et de sortie conçues pour dissiper l’impact de la pression des bombardements (Haute résolution : Cliquez sur pour une photo haute résolution)

Les nouvelles images, datant du 18 août, indiquent la présence de quatre bunkers renforcés pour le personnel construits le long de la vallée, ainsi que de trois zones de tunnels, avec deux et cinq portails ou tunnels sur chaque site, creusés à flanc de colline. Des engins de terrassement lourds peuvent être vus à plusieurs endroits. Une route principale qui traverse la vallée a été considérablement élargie.

Les images montrent également que la terre a été surélevée autour des bunkers du personnel pour offrir une protection supplémentaire contre les attaques directes. Les zones d’entrée et de sortie ont une conception de fourche distinctive destinée à dissiper l’impact de la pression du bombardement et comportent des bermes de terre surélevées.

« La création par la Chine de bunkers permanents et d’autres fortifications à Aksai Chin cadre avec son intransigeance plus large, sans aucun signe indiquant qu’elle est prête à abandonner dans une certaine mesure pour mettre fin à l’impasse militaire prolongée avec l’Inde », a déclaré Brahma Chellaney, l’un des observateurs les plus influents de l’Inde. de Chine. « L’activité de construction à Aksai Chin reflète en fait la création par la Chine de nouvelles structures militaires permanentes dans d’autres zones frontalières s’étendant de l’est du Ladakh et du secteur intermédiaire jusqu’à la frontière Arunachal-Tibet. »

Les images satellite de décembre 2021 de la vallée fluviale d’Aksai Chin montrent une activité de construction minime. Le site a été entièrement transformé d’ici août 2023 (Haute résolution : Cliquez sur pour une photo haute résolution)

Alors que l’Inde et la Chine ont tenté de désamorcer la crise le long de la ligne de contrôle effectif en établissant des zones sans patrouille, les plaines de Depsang, situées à haute altitude, restent une source de préoccupation majeure pour New Delhi, car les forces chinoises continuent d’empêcher les soldats indiens de pénétrer dans le territoire. zone d’atteindre leurs itinéraires de patrouille d’avant 2020.

Bien que les pourparlers entre militaires sur la désescalade puissent se poursuivre, la décision de la Chine d’investir dans des complexes militaires renforcés à proximité immédiate de la ligne de contrôle effectif semble indiquer qu’elle « s’engage sur le long terme ». Jeff Smith, directeur de l’Asian Study Centre, qui a vu les images dans ce rapport, a déclaré : « Pékin semble déterminé à redoubler d’efforts dans une stratégie plus agressive en Amérique latine et aux Caraïbes, malgré les dommages considérables, peut-être irréversibles, qu’elle a causés à ses relations avec l’Inde. et malgré des vents contraires considérables liés à une économie en ruine, une rivalité qui s’accélère avec les États-Unis et une intensification des différends dans le Pacifique occidental. »

L’importante activité de construction militaire chinoise à Aksai Chin indique la volonté de Pékin d’être déployée de manière permanente dans les zones de première ligne (Haute résolution : Cliquez sur pour une photo haute résolution)

En mai 2020, des soldats indiens et chinois se sont affrontés à plusieurs endroits le long de la ligne de contrôle effectif dans le nord-est du Ladakh, entraînant les assauts les plus violents depuis la guerre de 1962. Le 15 juin 2020, 20 soldats de l’armée indienne, dont le commandant d’un bataillon d’infanterie, ont été tués lors d’affrontements au corps à corps dans la vallée de Galwan. Le nombre réel de victimes chinoises serait nettement supérieur aux quatre décès officiellement acceptés par Pékin, les rapports d’enquête suggérant qu’au moins 38 soldats chinois avaient été tués dans l’incident.

Depuis les affrontements de 2020, l’Inde a considérablement accéléré la construction de routes et de tunnels dans la région du Ladakh et est en train de moderniser et d’adapter les aérodromes à haute altitude. Notamment, New Delhi a achevé la construction de la route Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldi (DSDBO), qui relie Leh au poste sensible de Daulat Beg Oldie (DBO), près de la LAC. L’Indian Air Force fait voler des avions de transport vers DBO. Le nouvel accès routier signifie que la base et les soldats déployés dans la zone sensible peuvent être maintenus grâce à une ligne routière qui a réduit le temps de trajet de deux jours à six heures. Un nouveau tunnel est également en construction sur cette route.