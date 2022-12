La Chine entre dans des eaux inconnues alors que Xi resserre son emprise

UNEAu début de 2022, alors que des pans entiers du monde étaient aux prises avec le Covid et une guerre imminente en Ukraine, la vie en Chine était relativement calme. La stratégie zéro Covid de Xi Jinping fonctionnait et les cas étaient faibles. Il y avait des confinements mais ils étaient ordonnés et les gens se conformaient. Cette stabilité était exactement ce que Xi espérait probablement entourer sa prise d’un troisième mandat historique, à la tête d’une Chine montante. La domination économique, le contrôle intérieur, un Taïwan annexé et une influence mondiale accrue étaient tous à l’ordre du jour.

Mais alors que l’année se termine et que 2023 commence, la Chine entre plutôt dans un territoire inexploré.

Au cours des 12 derniers mois, il y a eu d’importants problèmes de logement et économiques, la crise du détroit de Taiwan en août, les sanctions occidentales contre les violations des droits de l’homme par la Chine et les restrictions américaines sur son industrie naissante des puces, et une amitié désordonnée avec la Russie. Xi a pris son troisième mandat, mais des semaines plus tard, des manifestations ont balayé le pays, mettant en vedette des actes de dissidence étonnamment courageux et semblant annoncer la fin brutale de la politique zéro-Covid.

Politiquement, 2022 était censée être une année de gloire pour le président chinois, mais au lieu de cela, cela “a donné à Xi beaucoup plus de soucis que de jubilation”, a déclaré le vétéran spécialiste de la Chine Jerome Cohen. “Son pays est en ébullition, et il a subi beaucoup de dégâts aux yeux des masses.”

Lors du 20e congrès du parti en octobre, Xi a obtenu un troisième mandat de cinq ans, devenant ainsi le dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Zedong. Il a bouleversé ce que ses prédécesseurs avaient établi spécifiquement pour empêcher la centralisation du pouvoir autour d’un individu. Il a inscrit la “pensée de Xi Jinping” comme le noyau de la plate-forme du parti et a purgé les membres d’une faction rivale, symbolisée par l’étrange retrait du chef de la faction, l’ancien président Hu Jintao, de la salle du Congrès.

Le pouvoir politique désormais incontrôlé de Xi a suscité des craintes quant aux décisions qu’il pourrait prendre alors qu’il était entouré de oui.

“L’obtention d’un troisième mandat par Xi est, à mon avis, la chose la plus importante pour la Chine en 2022”, a déclaré le professeur Steve Tsang, directeur du Soas China Institute. “Xi peut penser qu’il a une bonne carte (la pensée de Xi Jinping) pour guider la Chine vers l’avant, mais il emmène effectivement la Chine dans un territoire inexploré.”

Des manifestants à Pékin défilent le 27 novembre contre les mesures de Covid. Photographie : Ng Han Guan/AP

Le plus alarmant des plans de Xi est d’annexer Taïwan, mais les analystes ne prévoient aucune tentative de le prendre dans un proche avenir. L’année dernière a connu une augmentation record de l’activité militaire chinoise envers la démocratie autonome. En août, l’ère Xi premier livre blanc sur Taïwan a réitéré la volonté du Parti communiste chinois (PCC) d’utiliser la force pour prendre l’île. Une visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei a donné à Pékin une raison de démontrer sa force, augmentant le harcèlement militaire déjà agressif à des niveaux records.

Les États-Unis sont un acteur clé dans les relations inter-détroit et ont accru leur soutien à Taïwan avec des signaux lui donnant le statut d'”allié non majeur de l’OTAN” et de grosses factures de dépenses de défense pour lui vendre des armes. Ma Chun-Wei, de l’Université de Tamkang à Taïwan, dit que la Chine ne peut pas vraiment contrer les États-Unis et dirige donc plutôt la réaction vers Taïwan et ses 23,5 millions d’habitants.

La guerre cognitive, la cyberguerre et les actes de coercition économique devraient augmenter avant les prochaines élections présidentielles de Taiwan au début de 2024. « La Chine intensifiera ses actions coercitives contre Taiwan… tant que le [independence-leaning] Le parti démocrate progressiste est au pouvoir, cela ne fait aucun doute », déclare Yun Sun, directeur du programme Chine du groupe de réflexion Stimson Center basé à Washington.

Lundi, Taïwan a signalé que 71 avions de l’armée de l’air chinoise, dont des avions de combat et des drones, étaient entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne de l’île au cours des dernières 24 heures, la plus grande incursion signalée à ce jour.

Les actions du PCC à Taiwan ont été l’une des principales raisons de la chute des relations de Xi avec l’Occident. La persécution continue par le parti des dissidents à Hong Kong et les abus au Xinjiang – que le chef des droits de l’homme de l’ONU a déclarés en août pourraient constituer des crimes contre l’humanité – ont également accru la division.

Les relations ont été encore tendues par l’invasion de l’Ukraine par la Russie quelques semaines seulement après que Xi et Vladimir Poutine ont annoncé une amitié « illimitée », et que Pékin a refusé de condamner.

L’invasion a causé un casse-tête politique à Xi et l’a laissé dans une position compliquée sur la scène mondiale aussi longtemps que la guerre se poursuit. Il a dû équilibrer son alliance avec Poutine, son souhait d’éviter d’être pris dans les sanctions anti-russes et la rivalité continue sino-russe pour le soft power – et les routes commerciales – en Asie centrale.

Des responsables américains ont déclaré en mars que Poutine avait demandé à la Chine un soutien en matière d’armement. Pékin n’a pas répondu à l’appel mais a fourni une aide par d’autres moyens, notamment une coopération apparente sur les campagnes de propagande et de désinformation et le lobbying contre les sanctions occidentales. Les autorités chinoises ont offert leur approbation explicite à l’invasion, et les armées des deux pays ont récemment mené des exercices militaires conjoints.

Pendant ce temps, les diplomates qui se bagarrent n’ont pas non plus aidé les relations de Xi avec l’Occident. En décembre, le consul général de Chine à Manchester, en Angleterre, et cinq autres diplomates ont été renvoyés chez eux par Pékin et ont échappé à l’interrogatoire de la police britannique pour leur rôle dans le passage à tabac d’un manifestant pour la démocratie pro-Hong Kong devant le consulat de la ville en octobre.

Xi Jinping assiste à un événement pour présenter les nouveaux membres du comité permanent du Politburo au Grand Palais du Peuple à Pékin le 23 octobre 2022. Photographie : Andy Wong/AP

Mais les relations mondiales comptent toujours pour Xi. Après avoir signé son troisième mandat, il s’est rendu sur le terrain de la réunion mondiale en courant, s’adressant à des dizaines de chefs d’État, dont Joe Biden. Cohen dit que Xi essaie d’améliorer l’image de son gouvernement “après trop de politiques stridentes et provocatrices”.

Les ouvertures de Xi mettront à l’épreuve la communauté mondiale, qui avait adopté une position plus ferme sur les droits de l’homme en Chine cette année, a déclaré Maya Wang, directrice associée de la division Asie de Human Rights Watch. “Je crains qu’après ce genre de sensibilisation, de nombreux gouvernements, par exemple l’Allemagne, n’assouplissent leur approche envers la Chine, repoussant les droits de l’homme de l’avant à l’arrière-plan, une fois de plus”, dit-elle.

Pour l’instant, les positions du gouvernement restent fermes et les États-Unis vont de l’avant avec des mesures, y compris des sanctions contre l’industrie chinoise des semi-conducteurs, à laquelle le Japon et les Pays-Bas devraient se joindre, causant des problèmes aux plans de Xi visant à remettre sur les rails l’économie chinoise chancelante.

Tsang de Soas dit que ces mesures “pourraient avoir un impact plus long et plus large [than Covid] sur l’économie de la Chine en 2023 ».

Les restrictions zéro-Covid et le quasi-effondrement du secteur de la promotion immobilière ont pénalisé l’économie chinoise cette année. Pour faire face à l’effondrement de la propriété, le PCC a alloué 1,4 milliard de yuans (166 milliards de livres sterling) au redémarrage des projets de construction, ce qui, selon les analystes de Trivium, “permettra aux développeurs de commencer à accélérer la construction” et de stimuler l’économie chinoise.

Mais le gouvernement comptera toujours avec les retombées économiques du zéro-Covid et les prochaines vagues d’épidémies maintenant que la politique a disparu.

Une économie défaillante pourrait encore provoquer des frustrations nationales, qui ont culminé en 2022 en raison de l’impact de la politique radicale zéro-Covid de Xi. Pendant deux ans, la Chine a mis en œuvre la stratégie qui a permis à la plupart des gens de vivre une vie largement normale et a maintenu le nombre de décès à un faible niveau. Mais ensuite, l’Omicron hautement transmissible a submergé la politique, provoquant un chaos économique et social.

Un projectile est lancé depuis un endroit non spécifié en Chine lors d’exercices de tir réel à longue portée en réponse à la visite du président de la Chambre des États-Unis à Taïwan. Photographie : Lai Qiaoquan/AP

Alors que les gens perdaient la tolérance avec des fermetures soudaines et mal gérées, des manifestations sporadiques ont éclaté qui ont été encore enflammées par une série de tragédies mortelles, notamment un accident de bus de quarantaine et un incendie dans un Xinjiang verrouillé.

Ce qui est devenu les manifestations les plus importantes en Chine depuis 1989 était principalement contre les privations de Covid-zéro, mais les plaintes de censure et le sentiment anti-Xi figuraient également.

Les manifestations ont sensibilisé certains Chinois au traitement réservé par le gouvernement à leurs compatriotes minoritaires et dissidents. “Le fiasco de la pandémie a accru la prise de conscience populaire du manque de respect du parti pour les lois et réglementations qu’il a promulguées, malgré ses efforts considérables pour établir un régime de” règle de droit “”, a déclaré Cohen.

Les autorités ont lancé une réponse policière rapide pour mettre fin à la dissidence, mais les manifestations semblaient avoir eu un effet : en une semaine, le système zéro-Covid que beaucoup pensaient être en place pendant encore de nombreux mois, voire des années, a été brusquement démantelé.

Sans plus de verrouillage, de quarantaine, de restrictions de voyage ou de tests de masse, les cas de Covid ont grimpé en flèche à travers la Chine. Des décès massifs sont prévus, avec des estimations allant jusqu’à un million de personnes mourant du virus.

Lundi, dans ses premières remarques sur Covid depuis le changement de politique, Xi a exhorté les responsables à prendre des mesures pour « protéger de manière réalisable la vie des gens » et a déclaré : « Nous devrions lancer la campagne de santé patriotique de manière plus ciblée … fortifier une communauté ligne de défense pour la prévention et le contrôle des épidémies, et protéger de manière réalisable la vie, la sécurité et la santé des personnes.

Trivium dit que ce qui se passera ensuite avec la politique de Covid et de Covid est “la question la plus importante” politiquement et économiquement, pour la Chine et Xi en 2023 : “On ne sait pas du tout comment cela se passe”.

L’année écoulée a apporté bien plus à la Chine que ce que Xi aurait espéré ou que les analystes attendaient.

Tsang dit qu’en fin de compte, les événements ont encore largement fonctionné pour Xi, même si les protestations ont terni son leadership. “Il a surtout obtenu ce qu’il voulait, y compris non seulement un troisième mandat en tant que haut dirigeant, mais aussi un leadership rempli par ses partisans”, explique Tsang. “Il est moins clair que cela ait été également bon pour la Chine, car l’accumulation d’un pouvoir quasi dictatorial par Xi coûte cher à la Chine.”

Reportage supplémentaire de Chi Hui Lin