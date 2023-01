La Chine enregistre son premier déclin démographique en 60 ans

Hong Kong

CNN

—



La population chinoise a diminué en 2022 pour la première fois en plus de 60 ans, une nouvelle étape dans l’aggravation de la crise démographique du pays avec des implications importantes pour le ralentissement de son économie.

La population a diminué en 2022 pour atteindre 1,411 milliard, soit quelque 850 000 personnes de moins que l’année précédente, a annoncé le Bureau national des statistiques (NBS) de Chine lors d’un briefing mardi sur les données annuelles.

Les analystes ont déclaré que ce déclin était le premier depuis 1961 lors de la grande famine déclenchée par le Grand Bond en avant de l’ancien dirigeant Mao Zedong.

«La population va probablement baisser à partir d’ici dans les années à venir. C’est très important, avec des implications pour la croissance potentielle et la demande intérieure », a déclaré Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management.

Le taux de natalité est également tombé à un niveau record de 6,77 naissances pour 1 000, contre 7,52 un an plus tôt et le niveau le plus bas depuis la fondation de la Chine communiste en 1949. Quelque 9,56 millions de bébés sont nés, contre 10,62 millions en 2021 – malgré une pression du gouvernement pour encourager davantage de couples mariés à avoir des enfants.

Les nouvelles données ont accompagné l’annonce de l’une des pires performances économiques annuelles de la Chine en près d’un demi-siècle, avec une croissance de l’économie de seulement 3% pour l’année, bien en deçà de l’objectif du gouvernement, soulignant les défis économiques considérables auxquels le pays est confronté alors que son travail force diminue et sa démographie à la retraite augmente.

La crise démographique, qui devrait avoir un impact croissant sur la croissance chinoise dans les années à venir, est au cœur des préoccupations des décideurs politiques.

Pékin a abandonné en 2015 sa politique “un enfant” longue de plusieurs décennies et très controversée, après avoir réalisé que la politique restrictive avait contribué à un vieillissement rapide de la population et à une diminution de la main-d’œuvre qui pourraient gravement nuire à la stabilité économique et sociale du pays.

Pour arrêter la baisse du taux de natalité, le gouvernement chinois a annoncé en 2015 qu’il autoriserait les couples mariés à avoir deux enfants. Mais après une brève hausse en 2016, le taux de natalité national a continué de baisser.

Les décideurs ont encore assoupli les limites des naissances en 2021, autorisant trois enfants, et intensifié leurs efforts pour encourager les familles plus nombreuses, mais ces efforts ont été difficiles à vendre dans un contexte d’évolution des normes de genre, du coût de la vie élevé et de l’incertitude économique imminente.