La Chine enregistre la première baisse de population depuis des décennies alors que les naissances chutent

BEIJING (AP) – La Chine a annoncé son premier déclin démographique depuis des décennies alors que ce qui a été la nation la plus peuplée du monde vieillit et que son taux de natalité plonge.

Le Bureau national des statistiques a rapporté mardi que le pays comptait 850 000 habitants de moins fin 2022 que l’année précédente. Le décompte ne comprend que la population de la Chine continentale, à l’exclusion de Hong Kong et de Macao ainsi que des résidents étrangers.

Cela a laissé un total de 1,41 milliard de personnes, avec 9,56 millions de naissances contre 10,41 millions de décès, a indiqué le bureau lors d’un point de presse mardi.

Les hommes étaient plus nombreux que les femmes de 722,06 millions à 689,69 millions, en raison de la politique stricte de l’enfant unique qui n’a officiellement pris fin qu’en 2016 et d’une préférence traditionnelle pour que la progéniture masculine porte le nom de famille.

Depuis l’abandon de la politique, la Chine a cherché à encourager les familles à avoir un deuxième ou même un troisième enfant, avec peu de succès, reflétant les attitudes dans une grande partie de l’Asie de l’Est où les taux de natalité ont chuté précipitamment. En Chine, les dépenses liées à l’éducation des enfants dans les villes sont souvent citées comme cause.

La Chine a longtemps été la nation la plus peuplée du monde, mais devrait bientôt être dépassée par l’Inde, si ce n’est déjà fait. Les estimations placent la population de l’Inde à plus de 1,4 milliard et continuent de croître.

La dernière fois que la Chine aurait enregistré un déclin démographique, c’était lors du Grand Bond en avant lancé à la fin des années 1950, sous la campagne désastreuse de Mao Zedong en faveur de l’agriculture collective et de l’industrialisation, qui a provoqué une famine massive tuant des dizaines de millions de personnes. .

La population chinoise a commencé à décliner 9 à 10 ans plus tôt que ne l’avaient prévu les autorités chinoises et les projections des Nations Unies, a déclaré Yi Fuxian, démographe et expert des tendances démographiques chinoises à l’Université du Wisconsin-Madison.

Cela signifie que « la véritable crise démographique de la Chine dépasse l’imagination et que toutes les politiques économiques, sociales, de défense et étrangères passées de la Chine étaient basées sur des données démographiques erronées », a déclaré Yi à l’Associated Press.

Yi a déclaré que, sur la base de ses propres recherches, la population chinoise est en fait en déclin depuis 2018, ce qui montre que la crise démographique est “beaucoup plus grave” qu’on ne le pensait auparavant. La Chine a désormais l’un des taux de fécondité les plus bas au monde, comparable uniquement à Taïwan et à la Corée du Sud, a-t-il ajouté.

La crise économique imminente de la Chine sera pire que celle du Japon, où des années de faible croissance ont été imputées en partie à une population en déclin, a déclaré Yi.

“La Chine est devenue plus âgée avant de devenir riche”, a déclaré Yi.

Le bureau chinois des statistiques a indiqué que la population en âge de travailler entre 16 et 59 ans s’élevait à 875,56 millions, soit 62,0% de la population nationale, tandis que celle âgée de 65 ans et plus totalisait 209,78 millions, soit 14,9% du total.

Les statistiques montraient également une urbanisation croissante dans un pays traditionnellement largement rural. En 2022, la population urbaine permanente a augmenté de 6,46 millions pour atteindre 920,71 millions, soit 65,22%, tandis que la population rurale a diminué de 7,31 millions.

Il n’était pas immédiatement clair si les chiffres de la population avaient été affectés par l’épidémie de COVID-19 qui a été détectée pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan en Chine avant de se propager dans le monde entier. La Chine a été accusée par certains spécialistes de sous-déclarer les décès dus au virus en les blâmant sur les conditions sous-jacentes, mais aucune estimation du nombre réel n’a été publiée.

Les Nations Unies ont estimé l’année dernière que la population mondiale a atteint 8 milliards le 15 novembre et que l’Inde remplacera la Chine en tant que nation la plus peuplée du monde en 2023. Le dernier recensement de l’Inde était prévu pour 2022 mais a été reporté en raison de la pandémie.

Dans un rapport publié à l’occasion de la Journée mondiale de la population, l’ONU a également déclaré que la croissance démographique mondiale était tombée en dessous de 1 % en 2020 pour la première fois depuis 1950.

Mardi également, le bureau a publié des données montrant que la croissance économique de la Chine est tombée à son deuxième niveau le plus bas depuis au moins quatre décennies l’année dernière sous la pression des contrôles antivirus et d’un effondrement de l’immobilier.

La deuxième économie mondiale a augmenté de 3 % en 2022, soit moins de la moitié des 8,1 % de l’année précédente, selon les données.

Il s’agissait du deuxième taux annuel le plus bas depuis au moins les années 1970, après la chute à 2,4 % en 2020 au début de la pandémie de coronavirus, bien que l’activité reprenne après la levée des restrictions qui maintenaient des millions de personnes chez elles et déclenchaient des manifestations.

___

Le journaliste d’Associated Press, Huizhong Wu, a contribué à ce rapport depuis Taipei, Taiwan.

The Associated Press