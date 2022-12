La Chine enraye une vague de protestations, mais des ondulations de résistance subsistent

Fin novembre, des dizaines de manifestations ont éclaté à travers la Chine, déclenchées par la fureur d’un incendie meurtrier à Urumqi, capitale de la région du Xinjiang dans l’ouest. Le résultat a été les manifestations les plus audacieuses et les plus répandues en Chine depuis le mouvement pro-démocratie de 1989.

Le gouvernement d’Urumqi avait fermement démenti les rumeurs répandues selon lesquelles les habitants tués dans l’incendie – 10 selon le décompte officiel – avaient été piégés dans leurs appartements par les restrictions de Covid. Mais de nombreux Chinois n’étaient pas convaincus et le chagrin s’est transformé en une colère plus large face aux verrouillages généralisés, aux tests de virus et aux limites de voyage. Lors de manifestations à Shanghai, Pékin et dans d’autres villes, certains manifestants ont appelé M. Xi et le Parti communiste à abandonner le pouvoir.

Depuis lors, le gouvernement chinois a adopté une approche à deux volets : détenir certains manifestants et avertir les manifestants potentiels, et laisser les gouvernements locaux abandonner certaines des règles de Covid qui ont frustré la population. M. Xi n’a pas parlé publiquement des manifestations, et on ne sait pas dans quelle mesure les manifestations de dissidence ont joué dans sa décision d’ajuster sa politique. Mais beaucoup de Chinois semblent croire que le défi national a joué un grand rôle. Ils peuvent maintenant essayer de maintenir la pression de manière plus modeste.