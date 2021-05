La Chine enquête sur la mort de 21 coureurs après un ultramarathon

Une enquête était en cours lundi sur la mort de 21 coureurs lors d’un ultramarathon de montagne dans le nord-ouest de la Chine, alors que des témoignages déchirants ont émergé de survivants qui se sont battus pour se mettre en sécurité à travers des températures glaciales et des vents effrayants.

Les conditions météorologiques extrêmes ont frappé une section à haute altitude de la course de 100 kilomètres (62 milles) qui s’est déroulée samedi après-midi dans la pittoresque forêt de pierre du fleuve Jaune, dans la province de Gansu.

Les autorités provinciales ont mis en place une équipe d’enquête pour rechercher la cause de l’incident, ont rapporté les médias d’État, alors que des questions tourbillonnaient sur les raisons pour lesquelles les organisateurs ont apparemment ignoré les avertissements météorologiques extrêmes du centre d’information d’alerte précoce de la ville avant la course, qui a attiré 172 personnes. coureurs.

Le principal organisme sportif chinois a également promis de resserrer les règles de sécurité lors de la tenue d’événements à travers le pays.

Les survivants ont donné un témoignage choquant d’événements sur le flanc accidenté de la montagne, où des rapports météorologiques non confirmés aux médias locaux ont déclaré que les températures avaient plongé jusqu’à moins 24 degrés Celsius (moins 11 degrés Fahrenheit).

«Le vent était trop fort et je suis tombé à plusieurs reprises», a écrit Zhang Xiaotao, participant à la course, dans un article de Weibo.

«Mes membres étaient gelés et j’avais l’impression de perdre lentement le contrôle de mon corps… J’ai enroulé ma couverture isolante autour de moi, j’ai sorti mon traceur GPS, j’ai appuyé sur le bouton SOS et j’ai perdu connaissance.»

Il a dit qu’en revenant, il a découvert qu’un berger l’avait porté dans une grotte, l’avait placé près du feu et l’avait enveloppé dans une couette.

‘Moussant à leur bouche’

La survivante du marathon, Luo Jing, a déclaré à la chaîne de télévision publique CCTV qu’elle avait vu des coureurs redescendre la montagne avec des t-shirts et des shorts.

Ils «nous ont décrit des gens écumant à la bouche et nous ont exhortés à abandonner la course le plus tôt possible», a-t-elle déclaré.

D’autres survivants ont déclaré que les couvertures isolantes fournies par les organisateurs avaient été réduites en lambeaux par des vents violents.

L’un d’eux a déclaré aux médias d’État alors qu’il se battait sur la montagne qu’il avait vu de nombreuses personnes allongées par terre, certaines qu’il croyait mortes.

La province du Gansu, qui comprend une partie du désert de Gobi, est souvent soumise à des conditions météorologiques extrêmes, notamment des tempêtes de sable.

La ville de Baiyin, où s’est déroulée la course, atteint une altitude de plus de 3 300 mètres (11 000 pieds).

Le bureau météorologique de Gansu avait mis en garde contre «de fortes averses soudaines, de la grêle, des éclairs, des vents violents soudains» et d’autres conditions météorologiques défavorables à travers la province dans un rapport daté de vendredi.

Les victimes comprenaient les coureurs de fond d’élite chinois Liang Jing et Huang Guanjun, ont rapporté les médias locaux.

Liang avait remporté plusieurs ultramarathons chinois ces dernières années, tandis que Huang avait remporté le marathon masculin pour les malentendants aux Jeux paralympiques nationaux de 2019.

Fury est monté sur les réseaux sociaux chinois après la catastrophe, de nombreux utilisateurs blâmant les organisateurs pour une mauvaise planification d’urgence.

Plus de 84 millions de personnes ont consulté le hashtag «L’accident du marathon de Gansu est-il naturel ou causé par l’homme?», Tandis que 130 millions ont parcouru un fil autour des problèmes de sécurité pour les marathons et les courses inter-comtés.

«C’est une catastrophe purement provoquée par l’homme», a écrit l’un d’eux.

Le principal organe directeur du sport chinois a donné des instructions au système sportif du pays pour améliorer la gestion de la sécurité dans les événements sportifs.

L’ancien modèle de gestion de la sécurité dans les courses « présentait des problèmes et des lacunes », a déclaré l’administration sportive dans un relevé publié lundi, et a déclaré que toutes les organisations devraient désormais mettre en place des plans d’urgence détaillés et un mécanisme pour arrêter l’événement rapidement si nécessaire.

