La Chine «enhardie» par le voyage «malavisé» de Blinken où il «a jeté Taiwan sous le bus»: experts

Le gouvernement chinois a été enhardi par le récent voyage du secrétaire d’État Antony Blinken en Chine, qui était un plan mal avisé où les États-Unis n’ont pas projeté de force et ont donné à la Chine une victoire diplomatique, selon deux experts en politique étrangère qui se sont entretenus avec Fox News Digital.

« Antony Blinken a effectivement jeté Taïwan sous le bus », a déclaré l’ancienne officier du renseignement de la défense américaine Rebekah Koffler à Fox News Digital en réponse à la déclaration de Blinken. Commentaire du lundi en Chine que les États-Unis « ne soutiennent pas l’indépendance de Taiwan ».

« Sa déclaration sur le fait que les États-Unis ne soutiennent pas Taïwan est une invitation à Pékin à réaliser son ambition de longue date d’établir le contrôle de l’île autonome », a déclaré Kofffler. « Xi Jinping sera presque certainement enhardi par l’annonce de Blinken d’envahir Taïwan. Bien que ce soit le plan de Xi malgré tout, Pékin se sentira désormais plus confiant que Washington ne mènera même pas un combat majeur et n’aidera pas Taipei. »

Koffler a expliqué sa conviction que le commentaire brutal de Blinken « éliminait à lui seul la composante » d’ambiguïté stratégique « , sur laquelle la politique américaine s’est appuyée pendant des décennies, pour maintenir la Chine dans l’incertitude et deviner ce que les États-Unis feraient en réponse à une attaque potentielle contre Taiwan par Pékin ».

« Le président Biden et son équipe ne sont tout simplement pas à la hauteur de la tâche en matière d’affaires internationales, en particulier lorsqu’ils traitent avec quelqu’un comme Xi, Poutine et d’autres adversaires stratégiques astucieux et calculateurs », a déclaré Koffler, auteur de « Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan ». pour vaincre l’Amérique », a déclaré. « Cette déclaration négligente envoie un terrible message aux adversaires et aux alliés des États-Unis. »

Le colonel à la retraite de l’armée Heino Klinck, qui a été sous-secrétaire adjoint à la Défense pour l’Asie de l’Est sous l’administration Trump, a déclaré à Fox News Digital qu’il était « positif » que Blinken ait rencontré le président chinois Xi Jingping, mais qu’il n’aurait pas fait le voyage « à moins que il y avait un livrable. »

« Je ne suis pas sûr qu’il y en ait eu, du moins pas pour les États-Unis », a déclaré Klinck. « L’optique d’un cours d’État à Pékin n’est pas bonne. En fait, la disposition des sièges dans le Grand Palais du Peuple avec Xi en tête de table était humiliante. »

Klinck a reconnu « qu’il reste beaucoup à voir » et qu’il est possible que la réunion ait du bon, mais a déclaré qu’il était révélateur que la réitération par Blinken de la politique américaine de longue date n’ait été accompagnée d’aucune concession publique de la part de la Chine.

« Le récit proforma du secrétaire sur la politique américaine bien connue aurait dû être accompagné d’une déclaration chinoise renonçant au changement unilatéral du statu quo dans le détroit de Taiwan », a déclaré Klinck. « Malheureusement et sans surprise, cet acte réciproque n’a pas eu lieu car les Chinois ne croient pas vraiment à la réciprocité. Ils ont tendance à privilégier les concessions et les compromis faits à ou pour eux. Cela souligne l’ironie du mantra chinois de gagnant-gagnant dans les affaires bilatérales car, en réalité, cela signifie que les Chinois gagnent deux fois. »

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Blinken a fait face à des réactions négatives en ligne à propos de ce commentaire lundi après un voyage en Chine qui, selon les critiques, a montré une faiblesse alors que les deux pays continuent de faire face à des tensions accrues dans le détroit de Taiwan.

La semaine dernière, l’armée de l’air taïwanaise a dépêché des avions de chasse après qu’un groupe de 10 avions chinois ait franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan pour la deuxième fois en quelques jours.

Ce mois-ci, l’armée américaine a publié une vidéo d’une rencontre rapprochée entre un navire de la marine chinoise et un destroyer américain dans le détroit de Taiwan, et il y a eu plusieurs appels rapprochés entre des avions militaires chinois et américains récemment, y compris une interception aérienne par un avion de chasse chinois. sur la mer de Chine méridionale fin mai.

La Chine considère Taïwan autonome comme son propre territoire et a évoqué la possibilité de l’annexer par la force. Les États-Unis entretiennent des relations informelles et des liens de défense avec Taïwan même s’ils reconnaissent Pékin comme le gouvernement de la Chine.