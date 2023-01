La Chine en difficulté Evergrande promet de rembourser ses dettes en 2023

China Evergrande s’est engagé à rembourser sa dette cette année, alors que le géant de l’immobilier fait face à une restructuration suite à la répression de Pékin contre les emprunts excessifs et la spéculation effrénée dans le secteur immobilier.

Dans un e-mail vu par l’AFP, le président Hui Ka Yan a déclaré au personnel que “2023 est une année clé pour Evergrande pour assumer sa responsabilité d’entreprise et faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la livraison des projets de construction”.

“Tant que tout le monde chez Evergrande se ressaisira, n’abandonnera jamais (et) travaillera dur… nous serons certainement en mesure d’accomplir les tâches de garantie des livraisons, de remboursement de toutes sortes de dettes et de résolution des risques”, a écrit Hui.

L’année dernière, la société a repris les travaux sur 732 chantiers de construction et a livré 301 000 unités résidentielles aux acheteurs de maison, indique le message.

Les employés “ont enduré un énorme stress physique et mental et ont surmonté d’innombrables difficultés pour réaliser l’impossible”, a écrit Hui.

Evergrande s’est précipité pour décharger des actifs ces derniers mois et a été impliqué dans des pourparlers de restructuration après avoir accumulé quelque 300 milliards de dollars de passif.

Le blues de l’immobilier

La société en est venue à incarner une crise plus large dans le secteur immobilier chinois, qui représente environ un quart du produit intérieur brut du pays.

Les principaux promoteurs, dont Evergrande, n’ont pas réussi à achever des projets de logement, déclenchant des protestations et des boycotts hypothécaires de la part des acheteurs de maisons. Et les petites entreprises ont fait défaut sur leurs prêts ou ont eu des problèmes pour lever des fonds depuis que le gouvernement a mis en place des restrictions de prêt plus strictes en 2020.

En novembre, un document officiel montrait qu’Evergrande avait vendu un terrain destiné à son siège social dans le centre technologique du sud de Shenzhen pour 1 milliard de dollars.

Le même mois, le régulateur bancaire et la banque centrale de Chine ont publié de nouvelles mesures pour promouvoir le “développement stable et sain” du secteur immobilier.

Ils comprennent un soutien au crédit pour les promoteurs endettés, un soutien financier pour assurer la réalisation des projets et une aide pour les prêts à remboursement différé pour les acheteurs de maisons.