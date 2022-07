La Chine «en détresse»: l’économie souffre d’un ralentissement «rapide» alors que des problèmes «systémiques» font surface

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le rebond économique de la Chine pourrait faire face à une bataille plus difficile que Pékin voudrait autrement que le monde le croie grâce à la pression au sein du secteur immobilier et aux «frustrations» dans le secteur bancaire.

“L’économie chinoise ralentit depuis un certain temps”, a déclaré Craig Singleton, membre de la Fondation non partisane pour la défense des démocraties, à Fox News Digital. “Ce à quoi nous assistons actuellement est un ralentissement économique rapide.”

Les économistes ne semblent pas pouvoir faire face à la situation économique actuelle de la Chine : les données du PIB ont indiqué un net ralentissement au deuxième trimestre, mais il y a quelques semaines à peine, le Hang Seng a atteint un sommet de 3 mois dans ce que certains analystes ont salué comme des signes de reprise.

Larry Hu, l’économiste chinois en chef de Macquarie en Australie, a déclaré à Fortune que l’économie “est en voie de guérison, mais qu’elle reste très faible”. Il a attribué les difficultés à l’impact des fermetures prolongées pendant la pandémie, et la politique zéro covid de la Chine n’a fait que compliquer davantage le problème.

La politique exige des verrouillages localisés avec la détection de toute infection au COVID-19, ce qui a conduit au verrouillage prolongé des principaux ports et centres économiques. Shanghai a fermé ses portes pendant 60 jours au printemps 2022, mesurant un pic de 26 000 cas par jour en avril. Après le verrouillage, les autorités n’ont signalé que 29 cas le 1er juin.

Singleton soutient que si le COVID a joué un rôle dans les troubles initiaux, le ralentissement de la reprise en Chine a résulté de “problèmes structurels et systémiques plus profonds”.

“L’un d’eux se trouve être … le marché immobilier chinois hyper endetté selon certaines estimations prudentes”, a-t-il expliqué. “Le secteur immobilier chinois représente 30% du PIB chinois, donc même de petites déviations sur ce marché peuvent avoir un impact démesuré sur le produit intérieur mondial plus large de la Chine et sa croissance plus large.”

Les acheteurs de maison à travers la Chine ont menacé de cesser de faire des versements hypothécairesblâmant les travaux de construction “bloqués”, ce qui a ajouté un sérieux obstacle à toute reprise enregistrée par Pékin.

“Nous avons vu un certain nombre de défauts de paiement très importants de certaines des plus grandes sociétés chinoises de construction immobilière”, a déclaré Singleton. “Nous avons constaté une frustration croissante de la part des citoyens chinois qui ont investi leurs économies dans le marché immobilier chinois, le considérant principalement comme un véhicule d’investissement ou un investissement sûr, et maintenant beaucoup d’entre eux ne peuvent plus emménager dans leur maison. .”

La Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC) a insisté sur le fait que les banques devaient répondre aux besoins de financement “raisonnables” des développeurs et que “toutes les difficultés et tous les problèmes seront correctement résolus”, a rapporté Reuters. Les données du secteur immobilier ont montré une contraction de 7 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang s’est entretenu avec 100 000 responsables pour présenter un plan en 33 points comprenant une ligne de crédit de 120 milliards de dollars pour des projets d’infrastructure. La La Banque mondiale s’inquiète que Pékin se tournerait vers “l’ancien manuel de relance de la croissance par le biais d’infrastructures financées par la dette et d’investissements immobiliers”.

“Un tel modèle de croissance est finalement insoutenable, et l’endettement de nombreuses entreprises et gouvernements locaux est déjà trop élevé”, a écrit la Banque mondiale, soutenant plutôt les incitations basées sur les consommateurs.

Cette faiblesse économique crée une image troublante pour le président chinois Xi Jinping alors qu’il cherche un autre troisième mandat record en tant que dirigeant, selon Gordon Chang, expert en Asie et chercheur principal au Gatestone Institute. Xi pourrait essayer de faire bouger les choses afin de montrer que la Chine reste forte sur le plan international même face à ces problèmes intérieurs.

“Xi Jinping a toutes les raisons du monde de provoquer une mésaventure militaire à l’étranger”, a déclaré Chang, affirmant que Xi pourrait “soit envahir un voisin, soit peut-être intercepter dangereusement un avion ou un navire”.

“Nous ne savons pas exactement ce qu’il ferait, mais il a des raisons de le faire”, a ajouté Chang. “En ce moment, la Chine est en détresse : [Xi]a obtenu le boycott hypothécaire, qui est maintenant dans 86 villes ; le boycott d’un nouveau fournisseur ; les paniques bancaires – c’est tout simplement sans précédent.”

Chang a suggéré que Xi pourrait même essayer de semer le trouble avec l’Inde, un voisin avec lequel la Chine s’est heurtée à plusieurs reprises au cours des dernières années. Il a également souligné les récentes incursions chinoises dans les eaux japonaises, ainsi que la pression renouvelée en mer de Chine méridionale, qui a provoqué un avertissement du département d’État américain.

“Nous savons qu’il ne s’agit pas seulement d’incidents latents, mais certains d’entre eux pourraient en fait provoquer une crise à part entière”, a-t-il déclaré.

Le Centre d’études stratégiques et internationales a écrit que Zero-Covid a “exigé des coûts économiques, sociaux et politiques élevés sur une période remarquablement courte”. Analystes au Centre croient que la politique a “perturbé la fabrication, les chaînes d’approvisionnement et les dépenses de consommation”.

Singleton a noté que cela a conduit à un chômage des jeunes urbains record et à une frustration « généralisée » dans le secteur bancaire. Environ un cinquième de tous les 16 à 24 ans en Chine sont actuellement au chômage, ce qui signifie que moins de 15 % des diplômés récents ont réussi à trouver un emploi.

“Tout indique que la Chine sera loin d’atteindre son objectif de croissance économique annuelle de 5,5%”, a déclaré Singleton. “Ce que nous commençons à réaliser très rapidement, je pense, c’est que, vous savez, l’époque de l’essor économique fulgurant de la Chine est révolue depuis longtemps.”