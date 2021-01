La Chine emprisonne à vie l’ancien grand banquier pour avoir accepté des pots-de-vin de 10 millions de livres sterling dans une deuxième affaire de greffe majeure en une semaine

Un tribunal chinois a emprisonné un ancien banquier de premier plan à vie pour avoir gagné jusqu’à 10 millions de livres de pots-de-vin jeudi, la deuxième condamnation pour corruption de haut niveau à frapper le secteur financier du pays cette semaine.

Hu Huaibang, ancien secrétaire du parti et président de la China Development Bank, a plaidé coupable en juillet d’avoir utilisé sa position pour recevoir de l’argent et des biens d’une valeur totale de 85,5 millions de yuans (10 millions de livres sterling) entre 2009 et 2019.

Un tribunal de la ville de Chengde, dans le nord de la Chine, a condamné jeudi M. Hu à la réclusion à perpétuité, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV, pour «avoir utilisé la commodité de sa position» pour obtenir des faveurs pour d’autres en échange de pots-de-vin.

Hu était entouré de gardes masqués alors que la sentence était prononcée dans une conclusion télévisée du procès – envoyant un message fort au public que la greffe ne resterait pas impunie dans la Chine de Xi Jinping.

La condamnation intervient quelques jours après que les autorités chinoises ont infligé la peine de mort à Lai Xiaomin, un autre ancien grand banquier.

Lai, l’ancien président de l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs contrôlées par l’État de Chine, a été condamné à mort mardi pour avoir sollicité 190 millions de livres sterling de pots-de-vin, de détournement de fonds et de bigamie.

Plus d’un million de fonctionnaires ont été punis dans la répression de la corruption par le président Xi, bien que les critiques disent que la campagne lui a également servi de prétexte pour purger ses rivaux politiques.

Hu avait gravi les échelons du secteur financier chinois, évoluant entre les postes de réglementation et les entreprises publiques avant de décrocher le poste le plus élevé à la Banque des communications.

En 2013, il est devenu président de la China Development Bank et a occupé ce poste jusqu’en septembre 2018.

Mais son lien avec le magnat du pétrole chinois déchu Ye Jianming, président de CEFC China Energy, semble l’avoir mis en difficulté.

Dans les rôles de Hu à la Banque des communications et à la CDB, il aurait aidé le CEFC à obtenir des milliards de lignes de crédit pour ses transactions à l’étranger.