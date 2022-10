La Chine « emmurée » sous Xi Jinping pose des défis mondiaux à long terme

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin d’information de CNN Pendant ce temps en Chine, une mise à jour trois fois par semaine explorant ce que vous devez savoir sur l’essor du pays et son impact sur le monde. Inscrivez-vous ici.



Pékin

CNN

—



Pendant les vacances de la fête nationale chinoise début octobre, plusieurs amis expatriés et moi avons emmené nos jeunes enfants – qui sont métis et ont tendance à se démarquer dans une foule chinoise – à la Grande Muraille à la périphérie de Pékin.

Alors que nous escaladions une section restaurée mais presque déserte de l’ancien monument, quelques familles locales en train de descendre sont passées devant nous. Remarquant nos enfants, l’un d’eux s’est exclamé : « Wow les étrangers ! Avec Covid ? Éloignons-nous d’eux… » Les adultes restèrent silencieux tandis que le groupe accélérait le pas.

Ce moment est resté gravé dans ma tête. Cela ressemble à un instantané qui illustre comment la Chine a changé depuis que son chef fort Xi Jinping a pris le pouvoir il y a dix ans – elle est devenue une nation de plus en plus emmurée physiquement et psychologiquement – ​​et une telle transformation aura des implications mondiales à long terme.

Comprendre la situation dans son ensemble est opportun alors que Xi est sur le point de rompre la convention pour assumer un troisième mandat à la tête du Parti communiste chinois – la véritable source de son pouvoir au lieu de la présidence cérémonielle – lors du congrès national du parti au pouvoir qui se déroulera deux fois par décennie , qui a ouvert dimanche à Pékin.

La Grande Muraille, une attraction touristique de premier plan qui attire normalement des foules de visiteurs pendant les vacances, était presque vide lorsque nous y sommes allés grâce à l’insistance de Xi – trois ans après le début de la pandémie mondiale – sur une politique de tolérance zéro pour les infections à Covid tandis que le reste du monde a pour la plupart déménagé et rouvert.

Les frontières de la Chine sont restées fermées pour la plupart des voyageurs internationaux depuis mars 2020, tandis que de nombreux étrangers qui habitaient autrefois le pays ont choisi de partir.

Avec la variante hautement contagieuse d’Omicron qui sévissait dans certaines parties du pays, les autorités avaient découragé les voyages intérieurs avant les vacances de la fête nationale. Ils s’en tiennent également à un manuel de quarantaine stricte, de tests de masse incessants et de recherche de contacts invasifs – enfermant souvent des villes entières de millions de personnes sur une poignée de cas.

Sans surprise, les voyages de vacances ont chuté pendant la soi-disant «semaine dorée» ainsi que les dépenses touristiques, qui sont tombées à moins de la moitié de celles de 2019, la dernière année «normale».

Et ce n’est pas seulement une industrie : le pessimisme couvre d’autres secteurs, de l’automobile à l’immobilier, alors que la deuxième économie mondiale vacille.

Le ralentissement économique chinois pose un énorme défi politique à Xi, dont la légitimité du parti au cours des dernières décennies a reposé sur une croissance rapide et une augmentation des revenus de 1,4 milliard de personnes. C’est aussi une dure confrontation avec la réalité pour la communauté internationale : le moteur de la croissance mondiale de longue date s’essouffle, juste au moment où la perspective d’une récession mondiale émerge.

Mais l’intransigeance « zéro-Covid » coûteuse de Xi est le résultat naturel du pouvoir sans précédent qu’il a amassé. Pour de nombreux responsables chinois, cette politique est moins une question de science que de loyauté politique envers le dirigeant le plus puissant du pays depuis des décennies.

Les vidéos en ligne abondent d’agents de santé locaux tamponnant des fruits, des animaux et même des chaussures pour les tests Covid malgré l’absence de base scientifique solide. Les seuls décès liés à Covid en Chine en septembre étaient 27 personnes qui ont été tuées lorsque leur bus s’est écrasé alors qu’il se dirigeait vers une installation de quarantaine. Pourtant, les responsables à l’échelle nationale ont redoublé d’efforts pour appliquer des règles draconiennes, en particulier avant le congrès du parti, aidés par les technologies de surveillance les plus sophistiquées au monde.

La Chine possédait plus de caméras de sécurité que tout autre pays avant même Covid. Désormais, à l’ère des smartphones, les applications obligatoires permettent au gouvernement de vérifier le statut Covid des personnes et de suivre leurs déplacements en temps réel. Les autorités peuvent facilement confiner quelqu’un à leur domicile en basculant à distance l’application de santé sur le code rouge – et c’est exactement ce qu’elles ont fait à plusieurs reprises pour empêcher les manifestants potentiels de descendre dans la rue.

Qu’il s’agisse de verrouillages physiques ou de manipulations numériques, ces mesures nées du “zéro-Covid” se sont révélées des moyens de contrôle si efficaces dans un système obsédé par la stabilité sociale que beaucoup craignent que Xi et ses sous-fifres n’abandonnent jamais la politique.

Une série d’articles récents publiés par les porte-parole du parti avaient renforcé cette inquiétude en soulignant la “justesse” et la “durabilité” de la politique, avant même que Xi ne salue “zéro-Covid” comme une réussite retentissante dans son discours de deux heures dimanche. Et les médias d’État remplissent leur couverture de représentations de la « sombre réalité » dans les pays étrangers où les dirigeants sont censés fermer les yeux sur les décès et les souffrances de masse causés par Covid – contrairement au triomphe apparent de la Chine à sauver des vies avec un « coût global minimal ».

Pendant des années, la cyberpolice de Xi a renforcé le soi-disant « grand pare-feu » du pays – peut-être le système de filtrage et de censure Internet le plus étendu au monde qui bloque et supprime tout ce qui est jugé « nuisible » par le parti. Désormais soutenus par l’intelligence artificielle, les censeurs nettoient rapidement tous les messages considérés comme contraires à la ligne du parti – y compris sur Covid.

Ce puissant mélange de propagande et de contrôle sous Xi semble avoir eu l’effet escompté sur une grande partie de la société chinoise, créant un tampon pour les dirigeants en convainquant suffisamment de personnes de la supériorité du système chinois alors même que des millions de leurs compatriotes ressentent du ressentiment envers “zéro-Covid”. Mais cette approche, combinée à la fermeture prolongée des frontières et à l’escalade des tensions géopolitiques, offre également un terrain fertile à la xénophobie.

Les remarques de l’enfant local sur la Grande Muraille reflétaient cela. Mais le véritable danger du sentiment de « blâmer les étrangers » survient lorsque des adultes occupant des postes de pouvoir en profitent face à la pression croissante sur le front intérieur.

Voici la vision de Xi Jinping pour redonner de la grandeur à la Chine

Depuis son ascension au sommet en 2012, la philosophie dirigeante de Xi est devenue de plus en plus claire : Lui seul peut redonner à la Chine sa grandeur en restaurant l’omniprésence et la domination du parti, donc sa sienne, ainsi que la place légitime du pays sur la scène mondiale.

Avec la puissance économique et militaire croissante de la Chine, la coexistence avec l’Occident a cédé la place à la confrontation avec les États-Unis et leurs alliés. Il est révolu le temps de “cacher votre force et d’attendre votre heure” – les diplomates chinois sous Xi sont de fiers guerriers qui tirent sur quiconque ose remettre en question leur gouvernement.

Soutenue par la montée du nationalisme, la Chine a commencé à déployer ses muscles militaires au-delà de ses côtes. Les tensions autour de Taïwan constituent une véritable menace de guerre en Asie, car il ne fait guère de doute que la « réunification » avec l’île démocratique autonome – longtemps revendiquée par la direction communiste bien qu’elle ne l’ait jamais dirigée – serait considérée comme le joyau de la couronne de l’héritage de Xi.

Cette projection de puissance vers l’extérieur va de pair avec le sentiment d’assiégement de la Chine dans un ordre mondial dirigé par les États-Unis, que Xi n’a pas caché d’essayer de remodeler avec d’autres autocrates comme le président russe Vladimir Poutine. Jusqu’à ce que cela se produise, cependant, l’instinct de l’homme fort chinois et sa demande de contrôle total à la maison semblent avoir signifié l’érection de barrières toujours plus hautes – dans le monde réel et le cyberespace – pour éloigner les étrangers embêtants, la source perçue de virus et d’idées dangereuses. .

Un article d’histoire publié récemment par un institut de recherche gouvernemental est devenu viral car, comme Xi, il a bouleversé un consensus de longue date. Au lieu de dénoncer la politique isolationniste adoptée par les deux dernières dynasties impériales chinoises comme cause de leur retour en arrière et de leur éventuel effondrement, les auteurs ont défendu sa nécessité de protéger la souveraineté et la sécurité nationales face aux envahisseurs occidentaux.

Les empereurs de ces dynasties, qui ont également reconstruit des parties de la Grande Muraille, n’ont pas réussi à inverser le déclin de leur pays à l’époque. Mais les outils à leur disposition n’étaient pas à la hauteur de ceux de haute technologie entre les mains du dirigeant actuel de la Chine. Xi semble confiant que ses « murs » – entre autres – l’aideront à réaliser son objectif ultime souvent cité : le grand renouveau de la nation chinoise.

Qu’il réussisse ou non, le monde en ressentira les effets pendant des années.