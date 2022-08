La Chine émet la première alerte nationale à la sécheresse en 9 ans

L’alerte “jaune”, qui a été émise vendredi, est la troisième plus élevée sur l’échelle chinoise à quatre niveaux. Il indique qu’au moins deux provinces sont confrontées à des conditions proches de la sécheresse et qu’on s’attend à davantage de temps sec ou de sécheresse.

L’agence météorologique chinoise a déclaré vendredi qu’au moins 244 villes à travers le pays pourraient voir les températures monter au-dessus de 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit), tandis que 407 autres pourraient voir le mercure monter à plus de 37C (98F). Les prévisionnistes s’attendent à ce que la vague de chaleur puisse se poursuivre pendant une autre semaine, tandis que les trois prochains jours verront peu de pluie et un développement continu de la sécheresse.

Mercredi, environ 830 000 personnes dans six provinces ont vu leur approvisionnement en eau affecté par la sécheresse, selon le ministère des Ressources en eau. Plus de 300 000 personnes connaissent des difficultés passagères allant même jusqu’à accéder à l’eau potable. C’est un nombre important de personnes touchées, mais une fraction de la population chinoise de 1,4 milliard.

Les provinces du sud et du centre de la Chine, en particulier celles situées le long du fleuve Yangtze, comme le Jiangsu, le Hubei et le Sichuan, sont les plus touchées. Les autorités locales ont été avisées de conserver l’approvisionnement en eau à des fins domestiques et de réduire l’utilisation agricole, commerciale et industrielle. Les autorités tentent également de semer des nuages ​​pour faire pleuvoir.