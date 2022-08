La Chine élargit la liste des sanctions

Sept responsables taïwanais qualifiés de « purs et durs indépendants » par Pékin

La Chine a élargi sa liste d’individus sanctionnés qu’elle considère “Les inconditionnels de l’indépendance de Taiwan.” Sept autres responsables, dont l’ambassadeur de facto de Taipei aux États-Unis, y ont été ajoutés.

Les dernières entrées incluent également le chef du conseil de sécurité de Taiwan et des membres du parti au pouvoir. Auparavant, Pékin avait sanctionné le chef du cabinet taïwanais, le président du parlement et son principal diplomate.

Les individus ciblés et les membres de leur famille se voient interdire d’entrer sur le territoire sous contrôle chinois et de tirer profit de faire des affaires en Chine. Pékin a déclaré que la liste n’était pas complète et a averti que les personnes qui y figurent risquaient de graves sanctions pour leurs activités en vertu de la loi chinoise.

Lire la suite Le fils de Pelosi qui l’a rejointe lors d’un voyage à Taïwan détient une participation dans la technologie chinoise – médias

“Personne ne devrait sous-estimer notre forte détermination, notre volonté ferme et notre capacité à défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale”, un porte-parole du Bureau des affaires de Taiwan a été cité par l’agence de presse Xinhua.

Lin Fei-fan, haut responsable du Parti démocrate progressiste de Taïwan, s’est dit heureux d’être mis sur liste noire par Pékin. Il a écrit sur les réseaux sociaux qu’il considérait cela comme un insigne d’honneur le marquant, ainsi que d’autres personnes sanctionnées, comme “membres du monde libre”.

La décision du gouvernement chinois intervient au milieu d’une crise diplomatique déclenchée par la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. Elle était la plus haute responsable américaine à avoir effectué un voyage sur l’île chinoise autonome en plus de deux décennies.

Pékin, qui revendique Taïwan comme faisant partie du territoire chinois, a accusé les États-Unis de saper le principe “Une seule Chine” et d’encourager le séparatisme. La Chine a organisé des manœuvres militaires à grande échelle près de l’île et lui a imposé des restrictions commerciales. Pelosi et sa famille ont été visées par des sanctions chinoises individuelles après sa visite.