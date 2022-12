La Chine élabore des plans pour envoyer des astronautes sur la Lune et sur Mars

CENTRE DE LANCEMENT DES SATELLITES DE JIUQUAN – Il y a trente ans, le gouvernement chinois a lancé un plan secret pour son programme spatial, dont l’objectif clé est de construire une station spatiale d’ici 2020.

À l’époque, le pays était à 11 ans de l’envoi de son premier astronaute dans l’espace, et ses efforts spatiaux traversaient une période difficile : les fusées chinoises ont échoué en 1991, 1992, 1995 et deux fois en 1996. Le pire échec, en 1996, a été une fusée qui a basculé sur le côté, a volé dans la mauvaise direction et a explosé 22 secondes après son lancement, inondant un village chinois de débris et de carburant enflammé qui ont tué ou blessé au moins 63 personnes.

Alors que les grands projets de vols spatiaux de certains pays ont pris de nombreuses années de retard, la Chine a achevé l’assemblage en orbite de sa station spatiale de Tiangong fin octobre, seulement 22 mois plus tard que prévu. Et le 29 novembre, la mission Shenzhou 15 a décollé du centre de lancement de satellites chinois de Jiuquan au plus profond du désert de Gobi et a emmené trois astronautes à la station spatiale pour commencer l’occupation permanente de l’avant-poste.

Ces réalisations de vols spatiaux habités, combinées aux récentes sondes spatiales vers la Lune et Mars, ajoutent à la preuve que la Chine organise un marathon spatial régulier plutôt que de participer à une course spatiale en tête-à-tête avec les États-Unis. Le fait que le programme spatial chinois progresse vers ses objectifs à long terme a été renforcé lors d’une rare visite de médias étrangers à la base de fusées du désert fortement gardée du pays pour le lancement du 29 novembre – y compris de longs entretiens avec de hauts responsables chinois de l’espace par pour le New York Times.