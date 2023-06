La Chine effectue des sorties nocturnes de bombardiers autour de Taïwan

L’armée chinoise a effectué cette semaine des missions de bombardement nocturnes autour de Taïwan, des vols qui ont coïncidé avec la visite à Pékin du secrétaire d’État Antony Blinken, ont rapporté lundi les médias d’État chinois.

Les combats des bombardiers H-6K ont été décrits par la Télévision centrale chinoise comme des « vols d’encerclement de l’île de Taiwan ».

« Nous avons la capacité de sortir à tout moment et n’importe où, que ce soit le jour, la nuit ou avant l’aube », a déclaré à CCTV Wei Xiaogang, un instructeur du groupe de bombardiers de l’Armée de libération du peuple. Aucun détail supplémentaire sur les vols n’a été divulgué, y compris quand les vols ont eu lieu.

Le ministère de la Défense de Taïwan a rapporté que neuf avions et huit navires de la marine de l’APL avaient été repérés autour de Taïwan lundi. Les types d’avions n’ont pas été entièrement divulgués dans un message Twitter.

Deux hélicoptères de guerre anti-sous-marine PLA Z-9 ont été détectés traversant la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan lors des sorties d’avions, a indiqué le ministère.

La divulgation des vols de bombardiers a été décrite dans le Global Times, affilié au Parti communiste chinois, comme un rare rapport public sur les vols de bombardiers chinois près de Taïwan, la démocratie insulaire que Pékin a juré de mettre sous son contrôle.

Le H-6K est le pilier de la flotte de bombardiers de l’armée de l’air de l’APL et peut transporter des bombes et des missiles conventionnels et nucléaires. Le bombardier est connu pour être capable de transporter des missiles d’attaque terrestre KD-20, des missiles anti-navires supersoniques YJ-12 et des missiles hypersoniques YJ-21, selon les rapports.

La révélation de l’encerclement de Taïwan par des bombardiers est intervenue alors que M. Blinken a eu ce qui a été décrit comme des entretiens « francs » avec le président chinois Xi Jinping lundi lors de la première visite en Chine d’un secrétaire d’État depuis 2018. M. Blinken a déclaré après ses rencontres à Pékin que l’administration cherche à établir des communications plus étroites avec la Chine pour éviter que la concurrence ne dégénère en conflit.

Les vols de bombardiers de nuit démontrent les capacités croissantes de frappe par tous les temps et 24 heures sur 24 du H-6K, selon le rapport de CCTV.

« Alors qu’une sortie nocturne est plus difficile pour les pilotes, elle applique également beaucoup plus de pression sur les adversaires, car ces derniers devraient rester en alerte élevée passivement tout le temps », a déclaré Global Times.

Le reportage de CCTV indique qu’en plus de survoler Taïwan la nuit, le groupe de bombardiers a également établi des records en effectuant plus de 100 fois des « exercices en haute mer » au-dessus de l’océan Pacifique. Les bombardiers ont également mené des patrouilles de combat au-dessus de la mer de Chine méridionale contestée et mené des exercices conjoints avec les forces terrestres, maritimes et spatiales, a indiqué le réseau.

En 2018, un H-6K de l’unité a également tiré un missile anti-navire contre un navire de guerre cible, et en 2022, la même unité a adopté une nouvelle technologie qui a amélioré la précision des missiles de 20 %.