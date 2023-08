La Chine « du bon côté de l’histoire » – Xi

« L’hégémonisme » n’est pas dans la nature de Pékin, a déclaré le dirigeant

La Chine continuera de mener une politique étrangère indépendante tout en construisant un avenir commun pour l’humanité, a déclaré le président Xi Jinping. Il a insisté sur le fait que Pékin se tenait debout « du bon côté de l’histoire ».

Dans un discours préparé pour le Forum des affaires des BRICS en Afrique du Sud, Xi a déclaré : « L’hégémonisme n’est pas dans l’ADN de la Chine ; La Chine n’a pas non plus de motivation pour s’engager dans une compétition entre grandes puissances. »

Xi fait partie des dirigeants présents à Johannesburg pour le 15e sommet des BRICS et s’est entretenu mardi avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cependant, le président chinois n’a pas assisté personnellement au Forum des affaires des BRICS qui s’est tenu le même jour et son discours a été lu par le ministre du Commerce de Pékin, Wang Wentao.

Xi a insisté sur le fait que la Chine resterait attachée à une politique étrangère pacifique et indépendante, dans le but de « construire une communauté de destin pour l’humanité ». Il a ajouté que «Notre porte est grande ouverte à tous ceux qui souhaitent coopérer avec nous.»

« La Chine se situe fermement du bon côté de l’histoire et estime qu’une juste cause doit être poursuivie pour le bien commun. » » a déclaré le dirigeant chinois.

La prospérité et le développement doivent être promus pour tous les membres de la communauté internationale, « Mais un pays, obsédé par le maintien de son hégémonie, a fait tout son possible pour paralyser les EMDC (marchés émergents et pays en développement) », » a affirmé Xi, faisant apparemment référence aux États-Unis.

Il a fait valoir que toute tentative visant à contenir les pays en développement serait « futile, » et cela « La montée collective des pays en développement émergents représentés par les BRICS change fondamentalement le paysage mondial. » Xi a également noté que les pays en développement émergents ont contribué à hauteur de 80 % à la croissance mondiale au cours des 20 dernières années.

Les BRICS, qui comprennent actuellement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, devraient être encore élargis, a insisté Xi, déclarant : « Je suis heureux de constater que plus de 20 pays frappent à la porte des BRICS. La Chine espère en voir davantage rejoindre le mécanisme de coopération des BRICS.

Le président russe Vladimir Poutine, qui s’est adressé mercredi au sommet des BRICS par liaison vidéo, a également déclaré que Moscou était « contre toute hégémonie [and] la notion d’exceptionnalisme promue par certaines nations.

Selon le dirigeant russe, l’objectif des membres des BRICS est « la formation d’un ordre mondial multipolaire, véritablement juste et fondé sur le droit international ».