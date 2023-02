La Chine double son histoire de ballon espion en limogeant le chef du service météorologique national

La Chine a limogé samedi le chef de son service météorologique national dans une mesure largement considérée comme un effort pour étayer ses affirmations selon lesquelles le ballon flottant à travers les États-Unis ce week-end était un engin météorologique hors route.

Pékin a annoncé le tir de Zhuang Guotai samedi, quelques heures avant que les États-Unis n’abattent l’engin au large des côtes de la Caroline du Sud. Les États-Unis s’efforcent de récupérer le ballon pour inspection, mais Pékin a fait valoir qu’il était inoffensif et que sa présence dans l’espace aérien américain était un accident.

“La partie chinoise a, après vérification, informé à plusieurs reprises la partie américaine de la nature civile du dirigeable et a indiqué que son entrée aux États-Unis en raison de force majeure était totalement inattendu », a déclaré samedi le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

Bien que le licenciement de Zhuang soit considéré comme un soutien à la version chinoise des événements, son impact est quelque peu atténué étant donné qu’il devait malgré tout quitter le service météorologique. Zhuang avait déjà remporté une élection pour diriger le Comité consultatif politique du peuple de la province occidentale du Gansu fin janvier.

La Chine a condamné samedi la décision américaine d’abattre le ballon comme une “réaction excessive manifeste”.

“La Chine désapprouve fortement et proteste contre l’attaque américaine sur un dirigeable civil sans pilote par la force », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

« Dans de telles circonstances, l’usage de la force par les États-Unis est une réaction manifestement excessive et une grave violation de la pratique internationale », a-t-il ajouté. “La Chine protégera résolument les droits et intérêts légitimes de l’entreprise concernée, et se réserve le droit d’apporter des réponses supplémentaires si nécessaire.”

Malgré les affirmations de la Chine, le département américain de la Défense a déterminé que le ballon était “maniable, réduisant la probabilité qu’il ait traversé le Pacifique jusqu’aux États-Unis”.

Le tumulte autour du ballon est survenu alors que le secrétaire d’État Tony Blinken devait se rendre en Chine pour rencontrer son homologue et dirigeant chinois Xi Jinping. Ces plans ont cependant été reportés depuis.

Le président Biden et d’autres démocrates ont fait valoir que la présence du ballon dans l’espace aérien américain était inacceptable, mais le Pentagone n’a pas encore déclaré si l’engin était destiné à l’espionnage.