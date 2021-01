L’objectif de la Chine de vacciner 50 millions de personnes en un mois est un objectif ambitieux, plus que la population de la Californie et du Michigan réunies. Aux États-Unis, où l’administration Trump a vanté son opération Warp Speed ​​pour accélérer l’administration des vaccins, 4,2 millions de personnes ont reçu une première dose depuis le début de la distribution le 14 décembre, selon les États-Unis. Covid Data Tracker des Centers for Disease Control and Prevention.

Il est urgent de terminer ces vaccinations avant la saison des vacances du Nouvel An lunaire – souvent appelée la plus grande migration humaine annuelle au monde – qui a lieu du 11 au 17 février. L’année dernière, environ 1,5 milliard de voyages ont été effectués pendant les vacances en Chine, la moitié du nombre normal, alors que les gens se mettaient à l’abri de l’épidémie croissante de coronavirus.

Après que les projets de réunion de nombreuses familles aient été sabordés l’année dernière, les autorités chinoises font pression pour rendre le pays plus sûr pour les voyages de vacances cette fois-ci. Pour beaucoup en Chine qui travaillent loin de chez eux, le Nouvel An lunaire est le seul moment où ils peuvent se réunir avec leur famille pour faire la fête et célébrer.

« Nous ne pouvons pas obliger les gens à rester à la maison et à ne pas sortir pendant le Nouvel An lunaire », a déclaré samedi l’expert en maladies infectieuses de Shanghai Zhang Wenhong dans le Quotidien officiel du Peuple, même s’il a déclaré que des contrôles pourraient être nécessaires. sont dans l’enseignement supérieur. zones à risque.

Des millions de groupes prioritaires avaient reçu des injections dans le cadre d’une campagne antérieure « d’utilisation urgente », avant que les régulateurs n’accordent la semaine dernière le feu vert à un vaccin de Sinopharm, un fabricant de médicaments d’État. Désormais, les autorités municipales distribuent des doses de vaccin à tous les travailleurs prioritaires désireux de les prendre, et ils devraient atteindre un groupe démographique différent d’ici le mois prochain.

L’approbation par la Chine du vaccin de Sinopharm a donné confiance à certains autres pays. Egypte a dit samedi il avait approuvé le vaccin de Sinopharm pour une utilisation d’urgence, tandis qu’un ministre pakistanais m’a dit le pays achèterait 1,2 million de doses de Sinopharm.

Cependant, Sinopharm a également été critiqué pour son manque de transparence, avec peu de détails publiés sur ses essais cliniques de phase 3. Wu Yonglin, président de l’unité Sinopharm qui a développé le vaccin, a déclaré que la société fournirait des données détaillées après une observation plus approfondie.

En Chine, les médias d’État ont été inondés de rapports sur l’urgence de la vaccination lundi. Dans la capitale Beijing, les responsables de la ville ont signalé que 73 537 personnes avaient reçu leur première dose de vaccination au cours des deux premiers jours de la nouvelle année.

La chaîne de télévision publique CCTV a montré des images de personnes faisant la queue pendant le week-end sur des sites de vaccination éphémères à Pékin, puis assis dans des endroits socialement éloignés pour vérifier tout symptôme indésirable. Le diffuseur a déclaré qu’il y avait plus de 200 sites de vaccination dans la capitale.

D’autres villes du pays ont également annoncé des actions de vaccination des travailleurs de première ligne au cours des deux dernières semaines.

Health Times, un journal d’État, le mois dernier, a cité l’expert en vaccins Tao Lina, affirmant que le gouvernement prévoyait de vacciner 50 millions de personnes contre le Nouvel An chinois, avec le premier vaccin le 15 janvier et le second le 5 février.

Les travailleurs de première ligne éligibles à cette série de vaccinations comprennent les personnes âgées de 18 à 59 ans qui travaillent dans les ports, les entreprises de livraison, l’industrie des transports, la santé et l’assainissement, les fonctionnaires, la police et les pompiers, les services publics, les soins aux personnes âgées, les télécommunications et les personnes dont le travail ou les études les emmène à l’étranger.

En plus des pressions de vaccination, les responsables ont émis certaines restrictions sur les vacances du Nouvel An lunaire pour tenter d’éviter une nouvelle vague de cas de coronavirus. Plusieurs villes ont limité la taille des réunions à 10 personnes. Les membres du Parti communiste chinois à Pékin ont reçu l’ordre de ne pas quitter la ville sans autorisation.

Ces restrictions sont encore légères par rapport au Nouvel An lunaire de l’année dernière, lorsque les autorités ont enfermé certaines parties de la Chine pour contenir le virus à propagation rapide. Wuhan, où le virus est apparu fin 2019, a été coupée du reste du pays pendant plus de deux mois. Dans de nombreuses autres villes, les résidents n’étaient pas autorisés à quitter leur domicile sans raison approuvée.