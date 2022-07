La Chine donne un autre avertissement de Taïwan aux États-Unis — RT World News

Un voyage de Nancy Pelosi à Taipei aurait un “grave impact” sur les relations de Pékin avec Washington, a déclaré le ministère des Affaires étrangères

Pékin a prévenu Washington qu’il faudrait “résolu et fort» Des mesures devraient être prises si la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, se rendait à Taïwan, a déclaré mardi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Commentant les informations concernant le voyage prévu de Pelosi, apparemment prévu pour le mois prochain, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré qu’il aurait un “impact grave» sur les liens sino-américains. Le porte-parole a également déclaré que si Pelosi se rendait à Taipei, elle violerait la politique “Une Chine” et les accords existants entre Washington et Pékin.

“La Chine s’y oppose fermement car cela aura un grave impact sur les fondements politiques des relations bilatérales“, a souligné Zhao. “Si les États-Unis devaient insister pour emprunter la mauvaise voie, la Chine prendra des mesures résolues et fortes pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale. Toutes les conséquences qui en découlent seront supportées par la partie américaine.”

Plus tôt mardi, le Financial Times a rapporté, citant des personnes «familier avec la situation», que le président de la Chambre des États-Unis prévoit de se rendre à Taïwan en signe de soutien face à la pression que Pékin exerce sur l’île. Si le voyage avait lieu, Pelosi serait le plus haut législateur américain à avoir mis le pied sur le sol taïwanais en plus de 20 ans. Le dernier président de la Chambre des États-Unis à visiter l’île était le républicain Newt Gingrich, qui s’y est rendu en 1997.

Zhao Lijian a également souligné que la Chine est catégorique dans son opposition à tout contact officiel entre les États-Unis et Taïwan. “Le Congrès fait partie de l’appareil d’État américain. Cela signifie qu’il doit s’en tenir à la politique “Une seule Chine” poursuivie par les États-Unis,” il a dit.

Dans le même temps, selon le Financial Times, la Maison Blanche a exprimé ses inquiétudes concernant la prochaine visite, en partie à cause de son timing sensible pour la Chine. Le voyage de Pelosi, en particulier, coïncidera avec le 95e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire de libération le 1er août.















La réponse de la Chine intervient au milieu d’une tension qui couve autour de l’île. Taïwan est autonome depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, lorsque les nationalistes vaincus ont dû fuir vers l’île. Pékin considère la province comme faisant partie de son propre territoire dans le cadre de la politique d’une seule Chine.

Dans le même temps, tout en étant d’accord avec la politique d’une seule Chine sur le papier, Washington entretient de solides liens non officiels avec Taipei, vendant des armes à l’île et encourageant tacitement sa volonté de souveraineté. Pékin a à plusieurs reprises qualifié ces contacts de provocations et d’ingérence dans les affaires intérieures de la Chine.