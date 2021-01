Le vaccin Sinopharm est le premier à être approuvé pour une utilisation générale en Chine_French.news.cn

La Chine a annoncé jeudi sa première approbation d’un vaccin Covid-19 conçu au niveau national pour un usage général, un jour après que son développeur a déclaré qu’il était efficace à 79,34%.

Le vaccin à deux doses mis au point par une unité de Sinopharm appartenant à l’État a déjà été utilisé pour vacciner des personnes en Chine dans le cadre d’un programme d’utilisation d’urgence lancé en juillet. Il a également été approuvé aux Émirats arabes unis et à Bahreïn.

Sinopharm est l’un des au moins cinq développeurs chinois qui se précipitent pour créer des vaccins Covid-19 et aider à montrer la Chine comme le sauveur du monde, plutôt que la source de la pandémie.

Le président chinois Xi Jinping s’est engagé à faire de ses vaccins un bien public mondial et à donner la priorité aux pays d’Asie du Sud-Est, notamment l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam.

Le vaccin Sinopharm peut être conservé entre 2 et 8 degrés Celsius, ou à la température du réfrigérateur, ce qui le rend plus facile à manipuler que les injections Pfizer ou Moderna, qui doivent être conservées à des températures beaucoup plus froides.

Mais de nombreux pays hésiteront à utiliser les vaccins chinois étant donné les scandales majeurs du passé impliquant des produits périmés ou de mauvaise qualité.

La filiale de Sinopharm, l’Institut des produits biologiques de Pékin, n’a pas encore publié les résultats détaillés de ses essais pour renforcer la crédibilité du vaccin, y compris le nombre de personnes vaccinées, la taille du groupe témoin et la durée après l’injection, le taux d’efficacité a été atteint. .

Techniquement, la Chine a accordé une approbation conditionnelle pour le vaccin, ce qui signifie que la recherche est toujours en cours et que la société doit soumettre des données de suivi et des rapports sur tout effet indésirable, a déclaré Chen Shifei, commissaire adjoint de l’Administration nationale des produits médicaux, lors d’une conférence de presse. .

L’approbation du vaccin Sinopharm est intervenue peu de temps après que la Chine a lancé un programme de vaccination de 50 millions de personnes avant les vacances du Nouvel An lunaire en février.

Jeudi, la Commission nationale chinoise de la santé a déclaré que 3 millions de personnes avaient été vaccinées depuis le 15 décembre, sans toutefois préciser quels vaccins elles avaient reçus.

La Chine a déjà donné des vaccins qui sont encore au stade des tests aux travailleurs de la santé de première ligne et à d’autres depuis juillet – une approche qui va à l’encontre de celle de nombreux pays occidentaux.

La Chine a autorisé l’utilisation d’urgence de trois candidats-vaccins Covid développés par la société d’État Sinopharm et la société Sinovac Biotech. Un autre vaccin expérimental a été approuvé pour utilisation par l’armée chinoise en juin.

Sinopharm a commencé à développer un vaccin en janvier, lorsque l’épidémie de coronavirus se déplaçait dans la ville chinoise de Wuhan.

En juin, alors que plus de 100 vaccins potentiels contre Covid-19 étaient en cours de développement dans le monde, les chercheurs ont annoncé que le candidat Sinopharm s’était montré prometteur dans des essais sur des singes et qu’un essai sur l’homme avec plus de 1000 participants était en cours.

En juillet, des essais cliniques de phase 3 ont débuté aux Émirats arabes unis, impliquant 31 000 volontaires de 125 nationalités. Un mois plus tard, le Maroc et le Pérou ont commencé des essais de phase 3.

En septembre, les EAU ont accordé une autorisation d’urgence pour son utilisation sur les agents de santé.

En novembre, Sinopharm a annoncé que près d’un million de personnes avaient pris l’un de ses vaccins expérimentaux. Il a indiqué qu’aucune réaction indésirable grave n’avait été signalée et qu’aucun des ouvriers du bâtiment, diplomates ou étudiants qui se rendaient à l’étranger après l’avoir reçu n’avait été infecté.

Le 9 décembre, les Émirats arabes unis ont donné un coup de pouce aux ambitions de la Chine en matière de vaccins, en délivrant la première approbation par le gouvernement étranger d’un vaccin chinois.

Les EAU ont déclaré que l’analyse des essais avait montré que le candidat vaccin Sinopharm était efficace à 86%. C’était plus élevé que le taux d’efficacité de 79,34% annoncé par la société mercredi. Une porte-parole a refusé d’expliquer l’écart et a déclaré que les résultats détaillés seraient publiés plus tard, sans donner de calendrier.

Le 13 décembre, le vaccin a été approuvé pour une utilisation à Bahreïn et son utilisation est prévue pour la prochaine fois au Maroc.