La Chine donne aux États-Unis une liste de «ses méfaits» et exige que les Américains les ARRÊTENT pour que les pays avancent

La CHINE a donné aux États-Unis une liste de leurs « méfaits » et a demandé à l’Amérique de cesser de les commettre afin que les deux nations puissent aller de l’avant.

L’État communiste a publié une longue liste de demandes et de plaintes, accusant les États-Unis d’essayer de contenir et de réprimer son développement.

Le président chinois Xi Jinping est photographié. Le pays a donné aux États-Unis une liste de ses « méfaits » Crédit : AP : Presse associée

La Chine a qualifié la politique américaine d’« état d’esprit hautement erroné et dangereux » Crédit : Alamy

La vice-secrétaire d’État Wendy Sherman a rencontré lundi le ministre des Affaires étrangères Wang Yi et le vice-ministre des Affaires étrangères Xie Feng à l’extérieur de Pékin.

Lors d’un briefing quotidien, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que la Chine avait répondu à une longue liste de demandes.

Ils comprennent notamment la suppression des restrictions de visa pour les membres du Parti communiste chinois et leurs familles, des sanctions contre les dirigeants, les fonctionnaires et les départements gouvernementaux chinois et la levée des restrictions de visa pour les étudiants chinois.

Il a déclaré que Washington devrait mettre fin aux mesures contre les entreprises, les étudiants, les établissements d’enseignement et les médias chinois.

Les États-Unis devraient également retirer la demande d’extradition de Meng Wanzhou, le cadre de Huawei détenu au Canada, a déclaré la Chine.

LONGUE LISTE DE DEMANDES

Xie a déclaré que les États-Unis devraient changer de cap, adopter une concurrence loyale et travailler avec la Chine sur la base du respect mutuel et de la coexistence pacifique.

La Chine a également qualifié les critiques de ses politiques au Xinjiang, à Hong Kong et à Taiwan d’ingérence dans ses affaires intérieures, selon le résumé du ministère des Affaires étrangères des propos de Xie.

Xie a qualifié la politique américaine de « état d’esprit hautement erroné et dangereux ».

Il a également blâmé les États-Unis pour une « impasse » dans les relations bilatérales, affirmant que certains Américains présentent la Chine comme un « ennemi imaginaire », selon le résumé officiel de ses propos.

PRÉOCCUPATIONS DES DROITS DE L’HOMME

L’Amérique aurait fait part de ses préoccupations concernant les droits de l’homme et d’autres questions, et a appelé à la coopération sur des questions telles que le changement climatique, l’Iran et la Corée du Nord.

Le secrétaire d’État adjoint Sherman a déclaré lundi: « Il n’y a aucun moyen de savoir, au début de la construction de cette relation, si nous arriverons à tous les endroits que nous espérions. »

Elle a déclaré que les deux nations avaient eu des conversations franches sur des questions qui les divisent, y compris ce qu’elle a appelé « les crimes contre l’humanité » contre les musulmans dans la région chinoise du Xinjiang, la répression de la démocratie à Hong Kong, l’utilisation par la Chine de sa taille économique pour faire pression sur les autres, et ses « actions agressives » autour de Taïwan et dans les mers de Chine méridionale et orientale.

Du Wenlong, un expert militaire de la Société culturelle militaire de Chine, a déclaré que les efforts des États-Unis pour bloquer une éventuelle invasion militaire de Taïwan se solderaient par un échec.

Lorsqu’on lui a demandé si une éventuelle frappe militaire contre Taïwan pourrait être contrecarrée par les États-Unis, Wenlong a déclaré que les forces de son pays arriveraient sur l’île « dans un laps de temps très court », ne donnant effectivement aux troupes américaines « aucune chance d’intervenir dans un conflit dans le détroit de Taïwan ». .

Sherman a également fait pression pour la libération de certains Américains et Canadiens détenus en Chine, affirmant que « les gens ne sont pas des monnaies d’échange ».

Elle s’est également inquiétée des pressions exercées sur les journalistes étrangers en Chine.

La Chine a jugé deux Canadiens pour des accusations de sécurité nationale en représailles apparentes à l’arrestation par le Canada d’un cadre technologique chinois recherché aux États-Unis.

Un général de haut rang a déclaré plus tôt ce mois-ci que la Force spatiale se précipitait pour rester en tête d’une menace croissante alors que la Chine et la Russie tentaient de « refuser l’accès des États-Unis à l’espace ».