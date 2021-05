La Chine dominera l’Atlantique alors qu’elle se prépare à construire des bases pour des sous-marins et des navires de guerre à travers l’Afrique, prévient le général américain

La CHINE représente une menace croissante en Afrique et cherche à y installer des bases navales pour dominer l’Atlantique, a averti un haut général américain.

Le général américain Stephen Townsend a déclaré que Pékin cherchait à établir un grand port naval capable d’accueillir des sous-marins ou des porte-avions sur la côte ouest du continent.

La sensibilisation de la Chine en Afrique constitue une menace de l’Atlantique, déclare le général américain Stephen Townsend Crédit: CNP / Polaris

La Chine a déployé des troupes dans sa première base navale d’outre-mer à Djibouti, en Afrique de l’Est Crédit: AFP

Si la Chine gagnait une base en Afrique de l’Ouest, ses sous-marins nucléaires pourraient traquer l’Atlantique Crédit: AFP

Les commentaires du général Townend interviennent alors que des experts ont déclaré au Sun Online que l’Afrique pourrait être le théâtre d’une guerre terrestre potentielle entre les États-Unis et la Chine alors que les craintes d’un conflit continuent de mijoter entre deux des plus grandes puissances militaires du monde.

Déjà, la Chine a approché des pays s’étendant de la Mauritanie au sud de la Namibie, avec l’intention d’établir une installation navale.

Si elle était réalisée, cette perspective permettrait à la Chine de fonder des navires de guerre dans sa marine en expansion dans les océans Atlantique et Pacifique.

Le général Townsend, qui dirige le US Africa Command, a déclaré: «Ils recherchent un endroit où ils peuvent réarmer et réparer les navires de guerre.

«Cela devient militairement utile en cas de conflit. Ils sont loin de l’établir à Djibouti.

« Maintenant, ils jettent leur regard sur la côte atlantique et veulent y installer une telle base. »

Les Chinois déjouent les États-Unis … la côte atlantique me préoccupe beaucoup Le général américain Stephen Townsend

Les avertissements du général Townsend surviennent alors que le Pentagone déplace son attention des guerres antiterroristes des deux dernières décennies vers la région indo-pacifique et les menaces de grandes puissances adversaires comme la Chine et la Russie.

L’administration Biden considère l’influence économique et la puissance militaire en expansion rapide de la Chine comme le principal défi de sécurité à long terme de l’Amérique.

Les commandants militaires américains du monde entier, y compris plusieurs qui risquent de perdre des troupes et des ressources pour soutenir la croissance dans le Pacifique, préviennent que l’affirmation croissante de la Chine ne se produit pas simplement en Asie.

Et ils soutiennent que Pékin affirme de manière agressive son influence économique sur les pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient, et y poursuit des bases et des implantations.

Le général Townsend a déclaré: «Les Chinois déjouent les États-Unis dans certains pays d’Afrique.

«Les projets portuaires, les efforts économiques, les infrastructures et leurs accords et contrats conduiront à un meilleur accès à l’avenir.

« Ils couvrent leurs paris et font de gros paris sur l’Afrique. »

Des soldats font la queue alors que la frégate Xuzhou Type 054A arrive au port de Djibouti, en Afrique de l’Est Crédits: Getty – Contributeur

La base navale chinoise de Djibouti construit actuellement un quai qui pourrait facilement accueillir ses deux nouveaux porte-avions

Pékin a modernisé l’armée chinoise à un rythme rapide et cherche maintenant des bases à l’étranger Crédit: AFP

La première base navale outre-mer de la Chine a été construite il y a des années à Djibouti dans la corne de l’Afrique et augmente régulièrement sa capacité.

Le général Townsend a déclaré que pas moins de 2 000 militaires se trouvaient à la base, dont des centaines de Marines qui gèrent la sécurité là-bas.

Il a dit: « Ils ont des armes et des munitions à coup sûr. Ils ont des véhicules blindés de combat.

« Nous pensons qu’ils y installeront bientôt des hélicoptères pour y inclure potentiellement des hélicoptères d’attaque. »

Pendant un certain temps, beaucoup ont pensé que la Chine travaillait à l’établissement d’une base navale en Tanzanie, un pays sur la côte orientale de l’Afrique, qui entretenait depuis longtemps des relations militaires solides avec Pékin.

Mais le général Townsend a déclaré qu’il semble qu’il n’y ait pas encore eu de décision à ce sujet.

Il a déclaré que bien que la Chine s’efforce d’obtenir une base en Tanzanie, ce n’est pas l’endroit qui le préoccupe le plus.

« BEIJING HAUT LES LIEUX »

Soulignant la distance relativement plus courte entre la côte ouest de l’Afrique et les États-Unis, il a déclaré: «Je veux que ce soit en Tanzanie plutôt que sur la côte atlantique.

« La côte atlantique me préoccupe beaucoup. »

Une base sur la côte atlantique nord de l’Afrique pourrait être beaucoup plus proche des États-Unis que les installations militaires en Chine ne le sont sur la côte ouest des États-Unis.

Plus précisément, d’autres responsables américains affirment que les Chinois recherchent des emplacements pour un port dans le golfe de Guinée.

Le rapport 2020 du ministère de la Défense sur la puissance militaire de la Chine, a déclaré que la Chine avait probablement envisagé d’ajouter des installations militaires pour soutenir ses forces navales, aériennes et terrestres en Angola, entre autres.

Et il a noté que la grande quantité de pétrole et de gaz naturel liquéfié importés d’Afrique et du Moyen-Orient, font de ces régions une haute priorité pour la Chine au cours des 15 prochaines années.

Henry Tugendhat, analyste politique principal à l’Institut américain de la paix, a déclaré que la Chine avait de nombreux intérêts économiques sur la côte ouest de l’Afrique, notamment la pêche et le pétrole.

Il a également contribué au financement et à la construction d’un grand port commercial au Cameroun.

La Chine ne cesse de renforcer son influence en Chine Crédits: Getty – Contributeur

M. Tugendhat a déclaré que tout effort de Pékin pour obtenir un port naval sur la côte atlantique serait une expansion de la présence militaire de la Chine.

Mais le désir d’accès à l’océan, a-t-il dit, peut être avant tout un gain économique plutôt que des capacités militaires.

Le général Townsend et d’autres commandants militaires régionaux ont fait part de leurs préoccupations au sujet de la Chine lors des récentes audiences du Congrès.

Lui, avec l’amiral Craig Faller, chef du US Southern Command, et le général Frank McKenzie, chef du US Central Command, se battent pour conserver leurs forces militaires, leurs avions et leurs moyens de surveillance alors que le Pentagone continue de revoir le passage à une grande puissance. compétition.

Le porte-avions chinois Liaoning (C) participe à un exercice militaire de la marine de l’Armée populaire de libération de la Chine (APL) dans l’océan Pacifique occidental … ces scènes pourraient-elles se répéter dans l’Atlantique? Crédit: Reuters