La Chine domine en remportant les sept médailles d’or aux championnats asiatiques de tennis de table

La Chine a dominé les Championnats asiatiques de tennis de table 2023, remportant les sept médailles d’or proposées ici dimanche.

Le tournoi s’est terminé avec la victoire du numéro 2 mondial Ma Long sur Fan Zhendong, tête de série, en simple messieurs.

Ma a devancé Fan, numéro un mondial, dans un match très disputé, s’imposant en cinq sets, 3-2, rapporte Xinhua.

Plus tôt dans la demi-finale de la journée, Fan et Ma ont battu leurs adversaires respectifs, Liang Jingkun de Chine et Lin Yun Ju de Chinese Taipei.

Plus tôt, la finale du double féminin était une autre affaire entièrement chinoise, avec Wang Manyu et Chen Meng sortant victorieux 3-0 contre Sun Yingsha et Wang Yidi dans un match rapide de 27 minutes.

Dans les demi-finales menant à la finale, Wang et Chen ont vaincu le duo japonais Kihara Miyuu et Nagasaki Miyu. Pendant ce temps, Sun et Wang ont battu les Sud-Coréens Jeon Ji-hee et Shin Yu-bin.

Les championnats comprenaient sept épreuves de simple, de double, d’équipe et de double mixte masculin et féminin.

